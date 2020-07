Že naslednje leto brezplačen vrtec za drugega otroka in naprej?

Prvi delovni osnutek za uresničitev zaveze iz koalicijske pogodbe o uvedbi brezplačnega vrtca za drugega otroka in naprej je po besedah premierja Janeza Janše pripravljen za usklajevanje. Na vprašanje Marka Bandellija iz SAB glede tega, ali se res pripravlja novi zakon o uravnoteženju javnih financ, je dejal, da si vlada prizadeva za čim manj okuženih v drugem valu epidemije novega koronavirusa. Trenutno pa še nima nihče odgovora, kakšni ukrepi bodo potrebni, je poudaril.

"Če bo šlo po programih, bo zaveza realizirana v naslednjem letu," je Janša danes v DZ dejal v odgovoru na poslansko vprašanje Jožefa Horvata(NSi) glede brezplačnih vrtcev. Za financiranje socialne države in družinske politike je potrebna debirokratizacija poslovnega okolja in ustanovitev demografskega sklada, je menil Horvat. Vlada po Janševih besedah skrbi za to, da bo plačevalcev vedno več, ne vedno manj."Gre za kompleksno vprašanje, ki zadeva upokojensko populacijo, družinsko politiko, mladi rod, da ostane doma, in ki zahteva aktivno populacijo, ki polni zdravstveno in pokojninsko blagajno ter proračun. Zato imamo obvezo, da ustanovimo vladni urad za demografijo, ki bo horizontalno usklajeval vse te ukrepe," je poudaril Janša.

Horvat je spomnil, da je eden glavnih ciljev NSi ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja, zato si prizadevajo za zmanjšanje birokratskih ovir. Vlada je podprla predlog NSi in ustanovila strateški svet za debirokratizacijo, je spomnil. Na vprašanje, kako gre z njegovim delom, je Janša odgovoril, da ta že deluje in da so od njega dobili že prvo vmesno poročilo. "Po oceni sveta je možno določen del birokratskih ovir zmanjšati tako, da bi to veljalo od januarja prihodnje leto,"je povzel premier. "Je pa to kompleksno delo in ga ni možno opraviti v enem koraku," je dodal. Če bodo razmere zaradi novega koronavirusa pustile dovolj manevrskega prostora, bo vlada lahko prve smernice za debirokratizacijo obravnavala pred parlamentarnimi počitnicami, tako da se bo priprava aktov lahko odvila čez poletje.

