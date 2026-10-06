Janša: Znašli smo se v neki spirali stopicanja na mestu

Vlada s proračunskimi dokumenti fiskalno odgovornost povezuje s stabilnim gospodarskim okoljem, z razbremenitvijo dela, povečanjem naložb, rastjo bolje plačanih delovnih mest in krepitvijo blaginje, je v predstavitvi proračunskih dokumentov dejal Janez Janša. Cilj je tudi pospešitev črpanja kohezijskih sredstev iz aktualnega obdobja, hkrati pa se Slovenija intenzivno pogaja za nov večletni finančni okvir EU, je dodal. "S tem ustvarimo pogoje za zanesljivo financiranje varnosti in zdravstva, za pomoč najranljivejšim ter dostopnejša stanovanja, predvsem za mlade in mlade družine," je nadaljeval. Ponovil je, da smer politike vlade določa zakon za razvoj Slovenije, ki ga čaka referendum, predlagana proračuna za prihodnji dve leti pa da zagotavljata sredstva za njeno uresničevanje. "Z razvojnim zakonom bo sprejeta ali zavrnjena možnost, da se izboljšajo pogoji za podjetnost, zmanjšajo posamezne obremenitve in se več prostora prepusti delu in vlaganjem. Oba proračuna, ki sta pred vami, sta tehnični korak pri uresničevanju iste politike, odločitev o razvojnem zakonu pa bo povedala, kolikšen je manevrski prostor," je navedel. Posvaril je, da bo odločitev na referendumu vplivala na življenje 1,5 milijona ljudi v Sloveniji.

Janez Janša in Andrej Šircelj FOTO: Bobo

Politika, ki jo imamo zdaj, po njegovih besedah podjetjem narekuje ustvarjanje delovnih mest z manjšo dodatno vrednostjo. Ker te delovne sile na domačem trgu ni, se jo uvaža iz tujine."Slovenija ima izdanih 150.000 dovoljenj za tuje delavce, kar ustvarja enormne pritiske tudi na socialno mrežo, šolstvo in tako naprej. To je eden od glavnih razlogov, da smo se znašli v neki spirali stopicanja na mestu, zaradi katere nas prehitevajo države, ki so nam še 10 let nazaj krepko gledale v hrbet," je utemeljil. "Slovenija ima znanje, uspešna podjetja, tudi razvojne rezerve, s katerimi se lahko doseže bistveno več od tega, kar dosegamo danes. In naloga vlade je, da te možnosti poveže in ustvari pogoje, v katerih se bodo ljudje odločali za naložbe, podjetja za širitev, mladi pa za prihodnost doma," je poudaril.

'Število uslužbencev se ne bo spreminjalo'