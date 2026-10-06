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Slovenija

Janša: Znašli smo se v neki spirali stopicanja na mestu

Ljubljana, 06. 10. 2026 10.33 pred 21 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA
Janez Janša

Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji DZ dejal premier Janez Janša. Število javnih uslužbencev se še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerazporejanje, je ponovil. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji.

Vlada s proračunskimi dokumenti fiskalno odgovornost povezuje s stabilnim gospodarskim okoljem, z razbremenitvijo dela, povečanjem naložb, rastjo bolje plačanih delovnih mest in krepitvijo blaginje, je v predstavitvi proračunskih dokumentov dejal Janez Janša. Cilj je tudi pospešitev črpanja kohezijskih sredstev iz aktualnega obdobja, hkrati pa se Slovenija intenzivno pogaja za nov večletni finančni okvir EU, je dodal.

"S tem ustvarimo pogoje za zanesljivo financiranje varnosti in zdravstva, za pomoč najranljivejšim ter dostopnejša stanovanja, predvsem za mlade in mlade družine," je nadaljeval.

Ponovil je, da smer politike vlade določa zakon za razvoj Slovenije, ki ga čaka referendum, predlagana proračuna za prihodnji dve leti pa da zagotavljata sredstva za njeno uresničevanje.

"Z razvojnim zakonom bo sprejeta ali zavrnjena možnost, da se izboljšajo pogoji za podjetnost, zmanjšajo posamezne obremenitve in se več prostora prepusti delu in vlaganjem. Oba proračuna, ki sta pred vami, sta tehnični korak pri uresničevanju iste politike, odločitev o razvojnem zakonu pa bo povedala, kolikšen je manevrski prostor," je navedel. Posvaril je, da bo odločitev na referendumu vplivala na življenje 1,5 milijona ljudi v Sloveniji.

Janez Janša in Andrej Šircelj
Janez Janša in Andrej Šircelj
FOTO: Bobo

Politika, ki jo imamo zdaj, po njegovih besedah podjetjem narekuje ustvarjanje delovnih mest z manjšo dodatno vrednostjo. Ker te delovne sile na domačem trgu ni, se jo uvaža iz tujine."Slovenija ima izdanih 150.000 dovoljenj za tuje delavce, kar ustvarja enormne pritiske tudi na socialno mrežo, šolstvo in tako naprej. To je eden od glavnih razlogov, da smo se znašli v neki spirali stopicanja na mestu, zaradi katere nas prehitevajo države, ki so nam še 10 let nazaj krepko gledale v hrbet," je utemeljil.

"Slovenija ima znanje, uspešna podjetja, tudi razvojne rezerve, s katerimi se lahko doseže bistveno več od tega, kar dosegamo danes. In naloga vlade je, da te možnosti poveže in ustvari pogoje, v katerih se bodo ljudje odločali za naložbe, podjetja za širitev, mladi pa za prihodnost doma," je poudaril.

'Število uslužbencev se ne bo spreminjalo'

Premier se je vnovič dotaknil tudi javnega sektorja. Število javnih uslužbencev se v prihodnjih dveh letih ne bo spreminjalo, je ponovil. "Dejstvo pa je, da bo zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerazporejanje virov znotraj javnega sektorja, ker imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejše zaradi demografije, deloma v zdravstvu in še ponekod. Ta prerazporeditev bo potrebna, če želimo vsaj ohranjati enako kakovost storitev kot doslej," je prepričan.

Kot je še dejal, bo "glede debirokratizacije predlagan tudi posvetovalni referendum, se pravi posvetovanje z ljudstvom". V Sloveniji bo namreč treba priti do dogovora o tem, da se prekine spreminjanje smeri ob nastopu vsakokratne vlade, "zaradi česar so razvojni potenciali in viri, ki jih ima Slovenija - in ti so znatni -, neizkoriščeni".

Vlada je v okviru predloga sprememb državnega proračuna za leto 2027 predvidela 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov odhodkov, primanjkljaj naj bi tako znašal 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). V predlogu proračuna za leto 2028 pa je prihodke ocenila na nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov in odhodke na 19,4 milijarde evrov, s čimer bi se primanjkljaj znižal na dva odstotka BDP.

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vlada proračun

Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi

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KOMENTARJI10

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vicente
06. 10. 2026 10.55
4 leta nazaj je bil precednik,njegov počivalšek je z izdatnimi subvencijami podpiral firme z majhno dodano vrednostjo in sedaj je spregledal ..... mogoče zaradi tega ker podpira izrael in bo obiskal jeruzalem
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0 0
Jožajoža
06. 10. 2026 10.53
v rimu in zda se pa lopov slika z lutkami.sramota,kaj se je s prevaro spravilo na oblast.in ,smo si slovenci zaslužili, da nam življenje krojijo lopovi,preveranti,kradljivci,davčni dolžniki,osebki,ki so drugim grozili z smrtjo,.....
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0 0
Jožajoža
06. 10. 2026 10.50
Janša pred referendumom: "Odločitev bo vplivala na 1,5 milijona ljudi"res je. da bo kakih 100 lopovov dobro živelo, bo nastradalo 2 miliona prebivalcev,ne samo 1,5 miliona.v jugi je bilo drugaće. da je lepo živelo 2 milioona slovencev, je oblast zaprla kakih 100 pokvarjenih komunistov,kot je bil kradljivi janša,....
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+2
2 0
Grenkosned
06. 10. 2026 10.50
Ma kakšna spirala razvoja. Pod Janšo gre razvoj, kot bi stopil na tekoče stopnice, ki gredo v nasprotno smer. Ukvarja se z begunci, burkami, papežem in politično policijo, vse ostalo, za kar se je širokoustil pa tone v globino. Rešijo nas lahko samo predhodne volitve in zamenjava tega lažnivega cirkusa.
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+2
2 0
Desniprepad
06. 10. 2026 10.50
Bolje stopicat na mestu kot iti v prepad!
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+1
1 0
Pajo_36
06. 10. 2026 10.50
10% so podjetja povečala nominalno svoje propfite v letu 2025 napram 2024. Če to kar govoriš, pomeni mega privatizacijo vsega, lej model, spakiraj kovčke, pa v ZDA, pa tam uživaj svoj mega kapitalizem. Ja, zaostajamo za Avstrijo glede delavskih pravic ane. In vsega reda in sistema, to je pa res, če pa hočeš Švico, pa dejmo minimalca imet na 4000 evrih, sem za. Tebi razvoj pomeni mega bogatenje 1% prebivalstva na plečih ostalih 99%. Prej je sanjal Švice, sedaj sanja MAdžarsko in Hrvaško. Tud tja greš lahko. Ideja: naj se istarska županija in Primorsko goranska priključijo Sloveniji, vi pa kar pejmo v razne Oguline in Slavonije in uživajte svoje desne raje.
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0 0
Oliguma
06. 10. 2026 10.48
Vsi dosedanji so za en drek z njim na čelu..vedno ma na meniju..kaj vse so ostali zafurali..in da bo treba šparati..nic dati seveda. .sam pa veselo krade že 40 let..da so v Švici že vsi sefi polni.
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+2
2 0
natmat
06. 10. 2026 10.46
35 let si soustvarjal to spiralo pogube Janša!!!
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+1
4 3
Jožajoža
06. 10. 2026 10.42
prav imaš. ustavil si razvoj države,uničuješ gospodarstvo,kradeš ljude, denar pa pošiljaš v izrael,avstralijo in rim.
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+3
7 4
BBcc
06. 10. 2026 10.42
Pod Janšo je vedno taka spirala ja.
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+4
6 2
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