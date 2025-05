Janša znova edini kandidat za predsednika SDS

Izvršilni odbor SDS je na današnji seji sprejel ugotovitveni sklep o zaključku evidentiranja in javni objavi evidentiranih kandidatov za neposredne volitve predsednika SDS, je stranka objavila na svoji spletni strani.

Tudi tokrat je edini kandidat za predsednika SDS Janez Janša, ki stranki predseduje od leta 1993.

Predsednika SDS bo tokrat članstvo prvič volilo po spremenjenih določbah statuta, ki po novem določajo, da vodjo stranke neposredno in tajno volijo vsi člani na volilnih občinskih konferencah, ki jih skliče izvršilni odbor SDS. Sklicane so za četrtek ob 18. uri. Za predsednika SDS je skladno s statutom izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov SDS, ki so glasovali.