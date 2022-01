Janša pred komisijo: Mogoče sem kdaj predlagal verifikacijo kakšnih hitrih testov

Poslanec SAB Marko Bandelli je Janezu Janši in vladi očital preganjanje državljanov in mučenje, ki je nato rezultiralo v protestih. Janša je dejal, da je "žalostno, da opozicija vztraja pri nasprotovanju vladi, tudi, ko bi morali stopiti skupaj v boju z epidemijo". Povedal je, da je Zakon o nalezljivih boleznih bil sprejet 25 leti ter da ta vladi in ministrstvu za zdravje omogoča, da lahko sprejme zaščitne ukrepe, ko je prebivalstvu grozi nalezljiva bolezen. Je pa dodal, da bi bilo potrebno zakonsko podlago za ukrepe dopolnjevati, kar je vlada storila v desetih protikoronskih paketih.

Povedal je, da je bilo na ustavnem sodišču izpodbijanjih le majhen delež ukrepov. "Verjetno je v njih na desetine bolj izostrenih zakonskih podlag, na ustavnem sodišču so bili mogoče izpodbijani dva, trije odstotki. Nekateri so tudi padli. Ustavno sodišče je doslej razveljavilo na stotine predpisov, tudi v času, ko ni bilo nobene epidemije in so vlade imele veliko časa za razmisleke in za ukrepe," je dejal Janša.

Janša je v odgovoru na vprašanje glede domnevno neupravičenih izplačil dodatkov zdravstvenim delavcem, povedal, da so o dodatkih odločali predstojniki institucij ter da teh pristojnosti vlada nima.