Prijateljevanje na jahti: komu vse bo moral odgovarjati Janez Janša?

Poslanci komisije za nadzor javnih financ so spet zaman čakali na predsednika vlade Janeza Janšo, da pojasni potencialno koruptivne lobistične stike z dobavitelji slovenskega zdravstva, ki so zaslužili milijone javnega denarja. Se komisiji izogiba tudi zaradi novih fotografij? Po našem razkritju zasebnega druženja Janeza Janše z lobistom Božom Dimnikom in podjetnikom Andrejem Marčičem, ki kažejo, da njihova srečanja niso bila naključna, je premierja že vzela pod drobnogled protikorupcijska komisija, enega od poslov Janševe vlade, sklenjenim z enim od Marčičevih podjetij, pa tudi računsko sodišče.

Je šlo v ozadju druženja trojice Janša-Marčič-Dimnik na Novi Zelandiji, na jahti 2016., v dnevni sobi 2017., na golfu na Bledu, na golfu na Mavriciju 2003. in 2015. za netransparentne in potencialno koruptivne lobistične stike? Poslanci so danes ostali brez pojasnil Janeza Janše in podjetnika Andreja Marčiča.

icon-expand Janez Janša na jahti Andreja Marčiča FOTO: 24UR ZVEČER

In to ne prvič. Že konec avgusta so v državnem zboru, kateremu vlada odgovarja, Janeza Janšo čakali zaman. "Takoj, še isti dan smo v kabinet predsednika vlade poslali vabilo, predlagali tri termine, poleg tega da, v kolikor predsedniku noben od predlaganih terminov ne bi ustrezal, predlaga svojega," je povedal predsednik komisije za nadzor javnih financ Igor Peček. Po 19 dneh tišine je iz kabineta predsednika vlade prispelo le opravičilo, da se komisije ne bo mogel udeležiti. Brez odgovorov torej, denimo, na vprašanje, kako je lahko eno od podjetij, kjer v vlogi družbenice najdemo hčer Boža Dimnika, Diano Dimnik, lani v času Janševe vlade dobilo več kot pet milijonov evrov vreden posel za dobavo ventilatorjev glede na prihodke v letih pred tem, kar je v svojem poročilu o nabavi zaščitne opreme problematizirala tudi protikorupcijska komisija. Kasneje storniran posel je v reviziji obravnavalo tudi računsko sodišče, ki mu je komisija za nadzor javnih financ konec avgusta dodelila novo nalogo "Je sprejela sklep, naj računsko sodišče naredi revizijo gospodarnosti, učinkovitosti in pravilnosti postopka, ki ga je vodil generalni sekretariat vlade za prenovo informacijskega sistema, to bo računske sodišče storilo," je povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Namreč: lani jeseni je bilo eno od Marčičevih novejših podjetij Integralis izbrano na dveh razpisih generalnega sekretariata Janševe vlade, takrat še pod vodstvom Boža Predaliča. Razpisa v proračunu nista bila planirana, še več, kdor za razpis ni vedel vnaprej, je imel za pripravo na voljo le 48 ur, so razkrili na portalu Necenzurirano.si. Dobrega 1,3 milijona evrov je prejel v času Janševe vlade Marčičev Integralis. "Nisem presenečen, da so se name danes začel kar resni pritiski in grožnje, ki sem jih sicer že vajen, tudi na osebni ravni in pričakujem da bo to spet eno turbulentno obdobje, za katerega bi rad, da skupaj s covidom tudi izgine," je povedal Vesel.

Nenaključna naključja zasebnih druženj, do katerih je prišlo več kot enkrat, dvakrat, trikrat. Božo Dimnik sicer ne skriva, s kom je v tesnih odnosih. "Z Marčičem sem v drugačnem odnosu, veliko stvari sem mu svetoval, tega ne morem zanikati, kakšne golf palice dal, prijateljsko, on je praktično kot moj sin, jaz sem mu malo pomagal," se je razgovoril. Poslanci zdaj preverjajo sum na netransparentne in potencialno koruptivne lobistične stike Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom. In zato poslanec LMŠ Robert Pavšič poudarja: "Če smo popolnoma iskreni, bi bila danes udeležba vlade še toliko bolj potrebna zaradi aktualne situacije in novih dejstev, ki smo jih lahko videli v tem tednu, pa ga ni in to je tudi neko sporočilo pa ne le parlamentarcem ampak tudi javnosti."