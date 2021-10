Janša znova razburil Bruselj, ki ga poziva, naj neha provocirati

Delegacijo sestavljajo Sophie in 't Veld (Nizozemska), Romana Tomc (Slovenija), Cyrus Engerer (Malta), Tineke Strik (Nizozemska), Nicolaus Fest (Nemčija), Assita Kanko (Belgija), Konstantinos Arvanitis (Grčija) in Mikulaš Peksa (Češka).

V vodo pa je padlo srečanje s premierjem Janezom Janšo , s katerim bi se morali po prvotnih načrtih sestati danes ob 14. uri. "Z nami se noče srečati, ima pa dovolj časa, da s svojimi objavami, tudi o našem obisku, sproža viharje na Twitterju," je, ko je bilo jasno, da jih Janša ne bo sprejel, zapisala belgijska poslanka iz stranke Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Assita Kanko . Dodala je, da je nad takšnim odnosom ogorčena. "Dragi premier Janša, jutri bomo še tukaj in lahko se vam prilagodimo," je še zapisala.

Kot smo poročali, se od 13. do 15. oktobra v Sloveniji mudi delegacija Evropskega parlamenta. Gre za sedem poslank in poslancev iz odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter poslanca iz odbora za proračunski nadzor. Namen njihovega obiska je oceniti stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. V programu je srečanje z novinarji, varuhom človekovih pravic, predsednikoma računskega in ustavnega sodišča, informacijsko pooblaščenko in vrhovno državno tožilko.

Janša jim ni ostal dolžen in jim je, seveda kar po Twitterju, sporočil: "Kdo ste vi? Kolikokrat ste se srečali z nemško kanclerko, nizozemskim premierjem ali francoskim predsednikom? Mimogrede, na Nizozemskem je bil nazadnje ubit novinar v EU. V Sloveniji so bili takšni poskusi izvedeni le med režimom vaših tovarišev iz stranke SD."

Janševo zavrnitev so komentirali tudi na uradnem profilu evropske stranke S&D. Zapisali so, da je delegacijo namesto premierja, ki trenutno predseduje EU, pričakal prazen stol. "Zanj imamo veliko vprašanj o skrb vzbujajočem stanju v Sloveniji na področju svobode medijev in pravne države," so kritični v S&D.

Da voditelji držav ne sprejemajo evropskih delegacij, sicer ne drži – z evropskimi poslanci sta se denimo srečala tako tedanji slovaški premier Robert Fico kot tedanji malteški premier Joseph Muscat.

No, popoldne se je naposled oglasil še predsednik evropskega parlamenta David Sassoli, ki je Janšo pozval, "naj konča provokacije zoper člane evropske delegacije". Kot je dodal, so napadi na evropske poslance "tudi napadi na evropske državljane". Poudaril je, da lahko konstruktivno sodelovanje temelji le na medsebojnem zaupanju in spoštovanju.

Kulturno ministrstvo: Sestanek smo želeli snemati, pa tega niso dovolili, zato smo ga odpovedali

Delegacijo je že pred tem razjezilo dejstvo, da sta vabilo poslancev zavrnila tudi pravosodni minister Marjan Dikaučič in kulturni minister Vasko Simoniti . Sprva so se dogovorili, da bo sestanek vseeno stekel, na srečanje pa bi morala namesto ministrov priti državna sekretarja z obeh ministrstev.

Na pravosodnem ministrstvu so to izpeljali, zapletlo pa se je pri kulturnem. Kot so sporočili, sestanka ni bilo, kar sicer obžalujejo, nadalje pa so pojasnili, da so želeli, da se ta sestanek zvočno snema, kar pa so v delegaciji zavrnili. "Posnetek in magnetogram tega srečanja bi bila samo interna in namenjena zgolj za pripravo zapisnika in arhiv ministrstva," zatrjujejo.

Kot so še zapisali, razumejo, da so takšni sestanki interni, torej brez prisotnosti medijev oziroma javnosti, "čeprav morajo ravno politiki na vseh ravneh stremeti k čim večji odprtosti za javnost. Hkrati pa menimo, da ni nobenih razlogov, da se vsaj za interne potrebe ne dopusti snemanje, in ta odločitev delegacije iz Evropskega parlamenta se nam zdi nerazumna."