Janša: Zadeva se komentira sama. Opozicija dvomi, da bo obtožnica zamajala koalicijo

Premier Janša se je na vložitev obtožnice zaradi spornih poslov z zemljišči v Trenti odzval z besedami, da zadeve ne bo komentiral, ker se komentira sama. Koalicijski partnerji obtožnice večinoma ne komentirajo, v NSi pa pri tem opozarjajo na dolgotrajne postopke. V opoziciji pravijo, da je "vlada izgubila vrednostni kompas, tako da je videti, da ji je dovoljeno vse". Dvomijo pa, da bi zadeva lahko omajala trdnost koalicije.

Ljubljansko okrožno sodišče je potrdilo, da so prejeli obtožnico zoper predsednika vlade Janeza Janšo, ki pa še ni pravnomočna. Obtožnico je včeraj vložilo Specializirano državno tožilstvo po tem, ko se je februarja zaključila več kot pet let trajajoča sodna preiskava spornih poslov z zemljišči v Trenti. V njej premierju očitajo kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic, za kar je predvidena zaporna kazen do osmih let zapora. Poleg Janše je obtožnica vložena tudi proti nekdanjemu predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicuin nekdanjemu direktorju EurogradenjKlemnu Gantarju.

V kabinetu predsednika vlade včeraj vsebine obtožnice niso želeli komentirati, je pa Jelka Godec iz vrst SDS v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da gre za "že večkrat prežvečeno zadevo". "Predsednik vlade je to že večkrat pojasnil. Tisti, ki to ponovno vlečejo na dan imajo zelo močno voljo, domišljije pa nobene." Premier Janša se je danes na kratko odzval ob robu vrha v Bruslju in dejal, da zadeve ne komentira, ker se"komentira sama", in spomnil, da je na to vprašanje že odgovarjal. Koalicijski partnerji vsebine obtožnice večinoma ne poznajo, zato jo težko komentirajo. So pa v SMC za STA dodali, da pričakujejo, da"bodo pristojni organi in institucije opravili svoje delo v skladu z zakonodajo". So pa v NSi dodali, da ta primer žal kaže, kako počasi meljejo slovenski sodni milini, ki so za sodno preiskavo potrebovali kar pet let. "Takšno stanje kliče po spremembah, ki bodo prinesle večjo učinkovitost slovenskega sodstva, ljudem pa pravico in pravno varnost takrat, ko jo potrebujejo," so poudarili za STA. Tudi poslanec DeSUS Branko Simonovičje v izjavi za medije v DZ dejal, da podrobnosti zadeve ne pozna. Je pa po njegovih besedah Slovenija pravna država in njeni organi delujejo. Ocenjuje, da je to osebna stvar premierja, zato tudi ne vidi potrebe, da bi se o tem pogovarjali v koalicijskih okvirih.

