'Dodatno vpisovanje velikega števila nezaposljivih meji na družbeno blaznost'

Vlada je bila seznanjena, da bo gradivo dobila nekaj dni kasneje, odgovarja sekretar Jure Gašparič , in je zagotovila, da se zato postopki ne bodo zavlekli. Pomisleki predsednika vlade, da želi pred objavo razpisa zdaj proučiti potrebe trga dela, niso na mestu in niso prišli na dan pravi čas, sta prepričana tudi rektorja dveh največjih slovenskih univerz, smo poročali včeraj. Premier se je danes znova odzval na očitke.

Janša je danes namreč napovedal, da bodo načrtovanju vpisa zato tudi letos posvetili vso dolžno pozornost, "ne glede na nerganje posameznikov, ki vidijo samo svoje ozke vrtičke in ne delujejo družbeno odgovorno". Od takšnih odločitev je namreč po njegovih navedbah predvsem "odvisno, kakšne bodo vaše plače in pokojnine v prihodnjem desetletju".

"Govorimo o tem, kako nas lahko samo inovacije in nove tehnologije obvarujejo pred posledicami globalnega segrevanja. Istočasno načrtujemo vpise na naše javne šole in fakultete in z njimi določamo, kakšna znanja bodo imeli naši otroci čez 5, 10, 15 in 20 let," je dejal.

Ob tem je izpostavil vprašanje skladnosti načrtovanih vpisov z razvojnimi resolucijami. "Bo Slovenija s strukturo 39 odstotkov šolajočih z znanji iz družboslovja, humanistike in umetnosti napram 37 odstotkov z znanji iz naravoslovja, tehnike in informatike sredi četrte industrijske revolucije sploh kakorkoli konkurenčna državam, kjer je to razmerje 1 proti 2," je vprašal.