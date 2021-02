Janševa vlada nadaljuje z delom, poslanske skupine povabljene k sodelovanju

Sodeč po preteklih izjavah in po glasovanju v DZ je najbolj možno sodelovanje z DeSUS. Ta bi utegnila podpisati sporazum, kot ga ima vlada sklenjenega z SNS in poslancema narodnih manjšin. Tako bi DeSUS lahko ostala tudi v vladnem kadrovskem razrezu. Prvak DeSUS Karl Erjavec ne verjame, da se bo to zgodilo. V vladi sicer še vedno dela kmetijski minister iz vrst te stranke Jože Podgoršek .

Dodal je še, da vlada vabi vse poslanske skupine k sodelovanju pri premagovanju epidemije in k skupnim naporom za blaginjo Slovenije. "Ne gradimo na zamerah, dovolj je prostora za vse in vsi se lahko prepoznamo v barvah Slovenije," je pozval.

Konstruktivno nezaupnico, o kateri se je v ponedeljek izrekel DZ, so predlagali poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS. Kandidatu za predsednika vlade Erjavcu na tajnem glasovanju ni uspelo zbrati dovolj glasov. Podprlo ga je 40 poslancev, sedem jih je glasovalo proti. Poslanci so sicer prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. Šest glasovnic je bilo neveljavnih.

Prvak SMC Zdravko Počivalšek je po glasovanju dejal, da gre za pričakovan izid in konec večmesečnega izgubljanja energije. "Zdaj bi lahko vsaj poskusili združiti sile za resne izzive pred nami. Premagajmo zamere in postavimo temelje za drugačno politiko. Gremo naprej," je pozval.

Prvak NSi Matej Tonin pa je dejal, da je "agonija brezupnice končno končana". "Vesel sem, da smo se prešteli. Po štetju je jasno, da je vlada trdna. Naše delo je usmerjeno v zajezitev širjenja epidemije, k zagotovitvi vsem dostopnega javnega zdravstva in krepitvi gospodarstva," je navedel.