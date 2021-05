Janša ne sprejme sodne pošte, sodišče ga išče z detektivom

Dokumenti, ki jih sodišče poskuša vročiti Janši, se po navedbah Dnevnika sicer nanašajo na zahtevo premierja in njegovega odvetnika Francija Matoza. Vložila sta namreč zahtevo za izločitev sodnikov senata, zmotil naj bi ju predvsem sodnik David Špernjak, ki je magistriral pri profesorju in vrhovnem sodniku Primožu Gorkiču, temu pa SDS zameri javno kritiko sodbe ustavnega sodišča v zadevi Patria. Prav tako je Matoz izrecno zahteval, da sodišče pred odločitvijo o morebitni izločitvi sodnikov obrambo obvesti o izjavah sodnikov.

Po neuradnih informacijah Dnevnika ima sodišče težave pri vročitvi sodne pošte le pri premierju, ne pa tudi pri preostalih dveh obdolženih, Branku Kastelicu in Klemenu Gantarju . Ker Janša redne pošte ne sprejme, mu sodišče sedaj poskuša pošto vročiti prek pooblaščenega sodnega vročevalca, slovenskega premierja pa mora zdaj iskati detektiv.

Sodišče Janši že dlje časa ne more izročiti sodne pošte.

Afera zaradi zemljišča v Trenti

Vse skupaj se je začelo marca leta 2005, ko je tudi takrat predsednik vlade Janša z Imosom oziroma Kastelicem podpisal pogodbo za nakup trisobnega stanovanja v Ljubljani. Zanj je plačal 56 milijonov tolarjev oziroma 236.100 evrov, do dela denarja pa naj bi, kot trdi tožilstvo, Janša prišel na sumljiv način, in sicer s prodajo zemljišča v Trenti podjetju Eurogradnje, ki ga je zastopal Klemen Gantar, s tem pa je iztržil 131.000 evrov.

Ob stečaju Imosa je sodna cenilka zemljišče v Trenti ocenila na 17.655 evrov, kar je bila tudi izklicna cena na dražbi leta 2016. Na dražbi je večina dražiteljev odnehala pri višini 30.000 evrov, ostali so štirje dražitelji, ki so ceno dvigovali vse do 127.500 evrov.

Septembra 2014 se je začela preiskava zoper osumljene, trajala je vse do februarja 2020. Oktobra lani pa je specializirano državno tožilstvo vložilo obtožnico na ljubljansko okrožno sodišče zoper Janšo, v kateri mu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic.