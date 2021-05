Janša: Ne sme se omejevati tistih, ki imajo drugačne poglede na prihodnost EU od mainstreama

Premier Janez Janša na Brdu pri Kranju gosti prvo razpravo v okviru konference o prihodnosti Evrope v Sloveniji. Namen te razprave je oblikovati skupno predstavo o tem, kakšno Evropo si želijo Slovenci in kaj so za to pripravljeni storiti, so pred tem napovedali v kabinetu premierja. "Veliko govora bo o zelenem in digitalnem prehodu. Gre za strateško agendo, ki bo zelo vplivala na naš način življenja in prihodnost Evrope," je uvodoma napovedal premier.

"Epidemija je odprla dve novi temi, ki bosta med prevladujočimi. Prva je vprašanje odpornosti. Ko smo prevzeli vlado, smo portugalskemu ter nemškemu predsedstvu predlagali dve dodatni prioriteti–prva je kibernetska varnost, druga pa ravno odpornost, gradnja evropske odpornosti za boljši spopad z epidemijo, pa tudi s podobnimi kriznimi situacijami, na katere lahko dobro reagiraš le, če si pripravljen," je dodal. To je postala osrednja tema v Evropi, pripravlja se vrsta aktov na to temo.

Dotaknili se bodo tudi številnih tem, pri katerih ni toliko enotnosti. Tema, ki deli, je tudi razprava o lastnih virih EU, pravi Janša. V proceduri sta sicer dva pomembna zakonodajna akta – direktiva o digitalnem trgu in digitalnih storitvah."Davek na digitalne storitve je za prihodnost eden od ključnih lastnih virov EU. To je tudi povsem ustrezno, ker nobena država znotraj EU ni sposobna tega davka sama učinkovito pobirati oziroma vključiti v lastne finance–gre za globalno zadevo. Poleg tega moramo tudi znotraj WTO doseči dogovor, kako bo to potekalo na globalni ravni."Po premierjevih besedah kaže, da bo z novo ameriško administracijo več pripravljenosti za dogovore v tej smeri.