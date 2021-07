Janša bo pred poslanci odgovarjal na vprašanja o predsedovanju EU

V okviru predsedovanja Svetu EU si bo Slovenija pod sloganom "Skupaj. Odporna. Evropa." prizadevala za okrevanje in večjo odpornost EU po pandemiji covida-19, za razmislek o prihodnosti Evrope, za krepitev pravne države in evropskih vrednot ter za varnost in stabilnost v evropski soseščini.

V času predsedovanja bo Slovenija po načrtih gostila 18 dogodkov na visoki ravni – gre predvsem za neformalna srečanja ministrov članic EU – ter 182 dogodkov na nižji ravni. Za začetek oktobra pa je načrtovano srečanje evropskih voditeljev s kolegi iz držav Zahodnega Balkana.