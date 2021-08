Bo Janša odpravil prepoved obrednega zakola živali in obrezovanja dečkov?

Judovska skupnost je nato v mestu priredila slavnostno večerjo, na kateri je spregovoril tudi slovenski premier, poroča časopis The Jewish Tribune . V svojem govoru naj bi Janša zbranim rabinom obljubil, da bo odpravil prepoved obrednega zakola živali in obrezovanja moških iz nemedicinskih razlogov, ki trenutno velja v Sloveniji.

Francoska judovska skupnost je Janši na srečanju podelila tudi nagrado, s katero se mu je zahvalila za izkazano prijateljstvo do judovske skupnosti in Izraela, so takrat zapisali v vladnem uradu za komuniciranje in na družbenih omrežjih objavili fotografije s slovesnosti.

Iz Ukoma so za časnik Večer odgovorili, da je premier ob prejemu nagrade dejal, da v Sloveniji "cenimo vse, kar sta judovska kultura in skupnost dali našemu narodu". Pri tem smo zavezani k vračanju te časti, predvsem z izobraževanjem. "Potem bomo lahko odkrito razpravljali o judovskih kulturi in običajih, ki zagotavljajo njeno edinstvenost in svobodo, na primer o vprašanjih košer in obrezovanja," so še zapisali za Večer. Ali si bo vlada tudi zares prizadevala za odpravo prepovedi omenjenih verskih obredov, smo vprašali Ukom, njihove odgovore še čakamo.

Janša sicer ne skriva naklonjenosti Izraelu. Maja, ko so izbruhnili spopadi med palestinskim gibanjem Hamas in izraelskimi silami, so na stavbi slovenske vlade izobesili izraelsko zastavo. Slovenska muslimanska skupnost se je takrat ostro odzvala, na Janšo pa so naslovili odprto pismo, v katerem so to dejanje označili za "zlorabo oblasti in podporo genocidni politiki Izraela".