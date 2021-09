Janše spet ni bilo, komisija za nadzor javnih financ zato prekinila sejo

Eden izmed predlagateljev Robert Pavšič (LMŠ) je zato ugotavljal, da pogoj prejšnje seje ni izpolnjen, saj se seje ni udeležil ne Janša ne drug predstavnik vlade. "Danes bi bila prisotnost še bolj primerna zaradi novih dejstev," je povedal Pavšič in predlagal, da člani komisije sejo znova prekinejo in jo nadaljujejo, ko bo Janša lahko zagotovil svojo prisotnost.

Predlog je bil s sedmimi glasovi za in štirimi proti sprejet. Peček je sejo zato prekinil in napovedal, da bodo termin nadaljevanja znova skušali uskladiti z Janšo.

Že v sredo je Pavšič pojasnil, da Janše na sejo najverjetneje ne bo, saj ni dvignil pošte, čeprav mu je vabilo osebno vročil in ga osebno pozval, naj dvigne pošto. "Od takrat smo mu, mislim, da že tretjič poslali pošto in še vedno ignorira vse ustaljene postopke Zakona o kazenskem postopku ali Zakona o upravnem postopku," je povedal takrat in o možnih potezah za naprej dejal, da bo ob zanemarjanju vabil na zaslišanje kot predsednik preiskovalne komisije lahko odredil tudi prisilno privedbo. "Do tega koraka je še veliko drugih korakov, ampak v skrajni fazi bom!"

Komisija je na današnjem nadaljevanju nujne seje na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev (NeP) obravnavala sum na netransparentne in potencialno koruptivne lobistične stike Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom ter drugim proračunskim porabnikom.