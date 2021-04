Janšev kabinet: 'Ne bomo vmesna poštna postaja za izogibanje odgovornosti'

Ne urad za komuniciranje, vlada je tista, ki lahko po zakonu zaprosi za poslovno dokumentacijo. To je stališče, ki ga je ves čas spora zagovarjala Slovenska tiskovna agencija (STA). Vlada tega uradno nikoli ni storila. "Sam sem prepričan, da bi gospod Veselinovič že zdavnaj lahko izročil dokumente, navsezadnje ni nujno, da jih izroči Ukomu, če misli, da nam jih ne sme izročiti. Lahko pa bi jih izročil vladi," je v petek dejal direktor Ukoma Uroš Urbanija.

To je STA, ker da želi preprečiti propad finančno povsem izčrpane agencije, tudi naredila. V četrtek je kurir pripeljal paketa z dokumentacijo in ju na koncu tudi vročil, a si je Urbanija vmes očitno premislil.

Da morajo dokumentacijo poslati neposredno Ukomu, ker da bodo postali vmesna poštna postaja, ki bi si jo lahko kdor koli izbral za pomoč pri izogibanju svojim zakonskim odgovornostim, so zapisali tudi v kabinetu predsednika vlade. To je torej povsem drugače od tega, kar so še nedavno govorili poslanci največje parlamentarne stranke. "Zakaj je to težko posredovati nekomu? Ali pa pišite na vlado. Pišite predsedniku vlade, če mislite, da Ukom ni pristojen za to, tako kot sem zadnjič rekla. Mislim, da se kregamo okrog oslove sence–če bi nekdo na tej strani opravil svoje delo, bi ga tudi na drugi strani," razlaga Alenka Jeraj, poslanka SDS.