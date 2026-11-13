Janšev kabinet umaknil gradivo o Snavu, Pirc Musar pričakuje vabila na seje

Kabinet predsednika vlade (KPV) je pripravil predlog novega odloka o Svetu za nacionalno varnost (Snav). Besedilo, ki je bilo še v četrtek dostopno med vladnimi gradivi v obravnavi, med drugim ne obvezuje več k vabljenju predsednice republike, predsednika DZ in vodje opozicije na seje Snava, tudi če gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti. V vojnih in izrednih razmerah pa bi Snav postal državni operativni štab obrambe.

V KPV so pojasnili, da je šlo le za delovno gradivo, tako ga med objavljenimi gradivi ni več. Premier Janez Janša pa je danes ob robu neformalnega vrha EU v Dublinu dejal, da ni bil sprejet še noben sklep.

"Je pa dano navodilo tistim, ki pripravljajo gradiva, da bo odlok ostal natančno enak, kar se tiče vabljenih in vsega ostalega, kot je bil v našem prejšnjem mandatu, nobene spremembe ne bo, tako bo, kot je bilo v našem zadnjem mandatu," je dejal.

V odloku iz leta 2020, ki ga je podpisal Janša, sicer piše, da predsednik Snava povabi na sejo, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika republike, predsednika DZ, predsednika DS, predsednika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij. Torej brez besedice "lahko", ki jo je vseboval objavljeni predlog novega odloka.