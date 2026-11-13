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Janšev kabinet umaknil gradivo o Snavu, Pirc Musar pričakuje vabila na seje

Ljubljana, 13. 11. 2026 12.25 pred 1 uro 3 min branja 42

Avtor:
STA Ne.M.
Predsednica države Nataša Pirc Musar je oddala svoj glas

Predloga novega odloka o Svetu za nacionalno varnost (Snav) ni več med vladnimi gradivi, šlo je za delovni osnutek, pravijo v kabinetu predsednika vlade (KPV). Tudi premier Janez Janša je zatrdil, da bo odlok ostal, kot je bil v času njegove tretje vlade. Predsednica republike Nataša Pirc Musar medtem kot poveljnica obrambnih sil pričakuje vabila na seje.

Kabinet predsednika vlade (KPV) je pripravil predlog novega odloka o Svetu za nacionalno varnost (Snav). Besedilo, ki je bilo še v četrtek dostopno med vladnimi gradivi v obravnavi, med drugim ne obvezuje več k vabljenju predsednice republike, predsednika DZ in vodje opozicije na seje Snava, tudi če gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti. V vojnih in izrednih razmerah pa bi Snav postal državni operativni štab obrambe.

V KPV so pojasnili, da je šlo le za delovno gradivo, tako ga med objavljenimi gradivi ni več. Premier Janez Janša pa je danes ob robu neformalnega vrha EU v Dublinu dejal, da ni bil sprejet še noben sklep.

"Je pa dano navodilo tistim, ki pripravljajo gradiva, da bo odlok ostal natančno enak, kar se tiče vabljenih in vsega ostalega, kot je bil v našem prejšnjem mandatu, nobene spremembe ne bo, tako bo, kot je bilo v našem zadnjem mandatu," je dejal.

V odloku iz leta 2020, ki ga je podpisal Janša, sicer piše, da predsednik Snava povabi na sejo, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika republike, predsednika DZ, predsednika DS, predsednika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij. Torej brez besedice "lahko", ki jo je vseboval objavljeni predlog novega odloka.

Pirc Musarejva pričakuje, da bo vabljena na seje Snava

Predsednik republike je v Sloveniji po ustavi sicer vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Predsednica Pirc Musar je zato v izjavi, ki so jo posredovali iz njenega urada, opozorila, da v vojnem času dobi predsednik republike mnogo pristojnosti. "Da bi jih lahko izvrševal, mora biti tekoče obveščen o vseh nevarnostih, ki se dogajajo v Sloveniji in okolici," je opozorila.

Čeprav je prepričana, da do vojnega stanja ne bo prišlo, pa pričakuje, da bo še vedno vabljena na seje Snava.

Glede predloga, ki je bil v vladnih gradivih, pa bi si predsednica želela, da svoje o njem pove tudi stroka, zlasti obrambna, "tudi to, ali bi bil tak odlok skladen z zakonom o obrambi".

Skladno z zakonom o obrambi predsednik republike na predlog vlade denimo razglasi izredno stanje, če se DZ ne more sestati, oziroma vojno stanje, če je izvršen napad na državo in če se DZ ne more sestati. V izrednem ali vojnem stanju sprejema uredbe z zakonsko močjo, ki se nanašajo na obrambo, če se DZ ne more sestati. Na predlog vlade predsednik republike odloča o mobilizaciji Slovenske vojske. Če se DZ ne more sestati, pa tudi o splošni mobilizaciji v izrednem stanju.

Pravnik Rajko Pirnat je že avgusta, ko se je v vrstah SDS pojavila pobuda o omejitvi dostopa do tajnih podatkov predsednici republike, opozoril na ustavno določen mandat predsednika republike. "Predsednica republike je vrhovni poveljnik oboroženih sil, kar je zelo pomemben del ustavne vsebine njene funkcije," je takrat izpostavil. Zato je poudaril, da mora zaradi jedra svoje funkcije imeti dostop do vseh obveščevalnih in varnostnih podatkov, je opozoril.

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KOMENTARJI42

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Teofil
13. 11. 2026 13.38
Ali je glavna računovodkinja Ruske dače še vedno tudi glavna računovodkinja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
13. 11. 2026 13.34
kaj vse je včeraj nakladala na brdu..dan prej v antalji.....naj raje skrbi ,tudi za našo,dačo....
Odgovori
-1
0 1
Gašper15
13. 11. 2026 13.33
Želim si da rees Leva stran prevzame oblast in da JJ pade pa da se zgodi kar se more v letosnjem letu vsaj nismo dobili novih davkov ali kaj podobnega ne spomnim se. Zato si želim da bi prevzela Leva oblast in da vas nas še bolj obremenijo.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
13. 11. 2026 13.38
Saj sploh ne bil na oblasti, če bi se nekdo overjenega držal in Desnokrati držali svojih besed.
Odgovori
0 0
Pikopiko
13. 11. 2026 13.32
Prejšnja vlada je tako delala mimo zakona. Sedanja vlada to samo uzakonja, kar je prejšnja vlada delala. LEVIČRJI tukaj gor, a ste tudi takrat protestirali?
Odgovori
+1
1 0
BBcc
13. 11. 2026 13.33
Kako lahko delaš to mimo zakona??
Odgovori
0 0
Kakosmodanes
13. 11. 2026 13.28
Se mi je zdelo, da tole ne more iti skozi. Ker je bil predlog javno objavljen, je za to odgovoren in zahtevam takojšnji odstop.
Odgovori
-1
0 1
Nace Štremljasti
13. 11. 2026 13.26
prfox,sprehod,čajček....
Odgovori
+1
1 0
Challenger71
13. 11. 2026 13.25
Pa ne da se je junak slovenske osamosvojitve ustrašil???
Odgovori
-2
2 4
Nace Štremljasti
13. 11. 2026 13.25
on ni noben junak,ampak skrivač
Odgovori
-1
3 4
Kakosmodanes
13. 11. 2026 13.35
On je še vedno navaden komunist.
Odgovori
0 0
Pikopiko
13. 11. 2026 13.18
A je MUSARJEVE že vrnila denar policistom, katerega je "UKRADLA" iz namensko prisluženega denarja za opremo? To je storila hudo kaznivo dejanje? Torej je vrnila denar policistom ali ne?
Odgovori
+2
5 3
BBcc
13. 11. 2026 13.22
Janša ga je že ukradel zdravstvu in ga bo dal policistom, da ga bojo ščitili če pride do protestov.
Odgovori
-1
3 4
Garammasala8
13. 11. 2026 13.33
Odkod tebi vsi ti podatki?
Odgovori
0 0
BBcc
13. 11. 2026 13.39
Dobro si vprašal piko. Mene to tudi zanima.
Odgovori
0 0
prfox
13. 11. 2026 13.18
Čestitke in hvala vladi, ogab*a tajk*nka ni moj predsednik
Odgovori
+1
4 3
BBcc
13. 11. 2026 13.22
Je pa Janša s Snežičom tvoj.🙆😷🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
windskiper
13. 11. 2026 13.15
🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.09
Problem ni zgolj Janševo kršenje političnega bontona in izključevanje opozicije. Veliko resnejše je izigravanje ustavnih pristojnosti in obvod institucij, ki bi morale biti vključene v odločanje o obrambi in varnosti države. Predsednik republike je po ustavi vrhovni poveljnik obrambnih sil, "maršal" vojske torej po ustavi ne more biti predsednik vlade. Če si Janša predstavlja, da lahko oblast in vse pristojnosti države skoncentrira v svojih rokah, naj si najprej zagotovi ustavno večino in spremeni ustavo. Do takrat pa Slovenija ni Janšistan, v katerem bi bil premier hkrati maršal, sodnik, tožilec in vrhovni poveljnik vsega, kar mu pride na misel.
Odgovori
+10
11 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.07
Kaj je zdaj to ? Pa ne no, Janša je strahopetec in se je ustrašil, ja zakaj pa ni vztrajal ... Res je patetičen. Rad bi bil maršal, po vzoru Tita, pa je naletel na težavo, v skladu z Ustavo RS je poveljnica oboroženih sil trenutno predsednica Slovenije. Predsednik vlade načeluje in poveljuje le ministrom, vojsko pa ima čez, takrat ko bo vojna, predsednica oziroma predsednik ...
Odgovori
+8
9 1
Voly
13. 11. 2026 13.00
Jej, jej, so se malo prestrašili, ko so videli odziv Slovencev! Janša proba kako daleč lahko gre, to počne ves čas...
Odgovori
+10
11 1
Bbcc12
13. 11. 2026 12.44
Janša je država. Diktator. Vedno ko vlada počne enako.
Odgovori
+12
14 2
Vera in Bog
13. 11. 2026 12.51
nakladaš
Odgovori
-9
2 11
Bbcc12
13. 11. 2026 12.56
To je domena desnih.
Odgovori
+12
12 0
Vera in Bog
13. 11. 2026 12.42
Kučanovi biseri kot je sam :))
Odgovori
-8
3 11
Bbcc12
13. 11. 2026 12.45
Janša ni biser on je navaden mutibarič.
Odgovori
+11
12 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 12.41
Ti nisi nobena poveljnica, saj še avta ne znaš vozit ahahahah
Odgovori
-10
3 13
Bbcc12
13. 11. 2026 12.46
Janša nikoli ni znal voditi državo. Enkrat celo skoraj trojko tako je zavozil finančno stanje Slovenije. To pa je tragično.
Odgovori
+13
13 0
JApajaDAja
13. 11. 2026 12.39
še včeraj o skrbi za okolje v turčiji..../97 zasebnih letal/...danes že nove skrbi...
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 12.37
Poveljnica obrambnih sil haha.
Odgovori
-5
4 9
Bbcc12
13. 11. 2026 12.47
In Janša predsednik vlada, ter Stevija. To je recept za adijo Slovenija.😅😆😅
Odgovori
+10
10 0
Vera in Bog
13. 11. 2026 12.55
Nič ne bom rekel, ampak najslabši je Golob :)
Odgovori
-7
2 9
Japa Jade
13. 11. 2026 12.56
Vera je izgubila še kompas, njej tudi bog več ne more pomagat.
Odgovori
+10
10 0
Bbcc12
13. 11. 2026 12.58
Veliko Slabši je Janša 150 afer. Golb 3 in to smsi.
Odgovori
+8
9 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.03
haha 3ji sms ja. Mojca Pašek Šetinc: "Svoboda želi oblast za vsako ceno" !
Odgovori
-7
2 9
BBcc
13. 11. 2026 13.07
No napiši Golobove afere pa ti Jaz Janševe. Saj vem da ne boš.
Odgovori
+7
8 1
BBcc
13. 11. 2026 13.23
Ni ni.
Odgovori
+1
2 1
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