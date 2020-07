Janšev odgovor Državnotožilskemu svetu: V nebo vpijoča dvojna merila

Premier Janez Janša se je v odgovoru, ki nosi datum 7. julij, odzval na kritike sveta na njegovo pismo generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi . Temu je Janša pisal 19. junija in mu očital pasivnost tožilstva pri pregonu groženj s smrtjo in napadih na policiste na protivladnih protestih. Po oceni Državnotožilskega sveta gre za nedopusten in političen pritisk najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti na generalnega državnega tožilca.

"Glede na podporo napačnemu ravnanju ste soodgovorni za vse morebitne posledice nesankcioniranih in uresničenih javnih groženj z nasiljem in smrtjo," sporoča Janša.

Državnotožilski svet je v svojem mnenju izpostavil zapis ustavnega sodišča v eni izmed njegovih odločb, da bi bila ureditev, ki bi omogočila, da se na državnega tožilca nedopustno vpliva in se nad njim izvaja nedopusten pritisk, naj v posamični zadevi ravna na določen način, v neskladju z ustavo. A Janša poudarja, da je tik pred tem ustavno sodišče zapisalo tudi, da to ne pomeni, da državni tožilec ni dolžan upoštevati splošnih navodil o politiki kazenskega pregona, ki jih pristojni organ oblikuje v skladu z zakonsko ureditvijo.

Prav tako po oceni ustavnega sodišča to ne pomeni, da nad delom državnega tožilca ne bi bil dopusten notranji nadzor zaradi zagotovitve enotnosti kazenskega pregona ter strokovne pravilnosti in učinkovitosti izvrševanja državnotožilske funkcije.

Glede domnevnega kršenja načela neodvisnosti državnih tožilcev pa Janša poudarja, da te neodvisnosti ustava državnim tožilcem ne zagotavlja v takšni vsebini kot sodnikom. Pri sodnikih namreč to načelo predstavlja bistven element pravice človeka do sodnega varstva. Pri državnih tožilcih pa je po njegovi oceni njihovo neodvisnost mogoče utemeljiti le na podlagi načela delitve oblasti, vendar - glede na to, da državno tožilstvo sodi v okvir izvršilne veje - le v razmerju do zakonodajne in sodne oblasti. V razmerju do drugih organov izvršilne veje pa po presoji ustavnega sodišča, kot povzema Janša, ne gre za neodvisnost, ki bi izhajala iz načela delitve oblasti, ampak za samostojnost, ki ima ustavni temelj v 135. členu ustave.

"Državni tožilec mora pri opravljanju državnotožilske službe ravnati nepristransko, varovati ustavnost in zakonitost, načela pravne države ter človekove pravice in temeljne svoboščine ter mora zakonito, strokovno pravilno in pravočasno opravljati državnotožilsko službo ter varovati njen ugled," zakonodajo citira Janša. Sicer se mu lahko izreče disciplinska sankcija.