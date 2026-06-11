Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janševa ekipa nadaljuje kadrovsko prenovo, zamenjali več vodilnih obrazov

Ljubljana, 11. 06. 2026 16.19 pred 14 dnevi 2 min branja 17

Avtor:
STA N.V.
Prva seja četrte Janševe vlade

Vlada je razrešila Boštjana Vidica s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zamenjala ga bo Andreja Bizjak. Menjata se tudi glavna inšpektorja v inšpektoratu za notranje zadeve in za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Nova vlada Janeza Janše, ki je mandat nastopila pred tednom dni, je na svoji drugi seji torej nadaljevala več kadrovskih menjav.

Andreja Bizjak je diplomirana veterinarka preventivnega veterinarstva v živinorejski proizvodnji z delovnimi in vodstvenimi izkušnjami s področja dela uprave za varno hrano, so zapisali ob njenem imenovanju v sporočilu po seji vlade.

Andreja Bizjak
Andreja Bizjak
FOTO: Bobo

Vlada je razrešila glavno inšpektorico v inšpektoratu za notranje zadeve Vesno Gutman in na njeno mesto kot v. d. imenovala Marka Kandolfa. Za v. d. glavne inšpektorice v inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa je po razrešitvi Igorja Kotnika imenovala Sašo Dragar Milanovič.

Kandolf se na čelo inšpektorata za notranje zadeve vrača po štirih letih, prvič je bil tja imenovan v letu 2021, sprva kot v. d., nato pa je v letu 2022 s polnim mandatom, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Gutman ga je nadomestila po imenovanju prejšnje vlade, junija 2022.

Saša Dragar Milanovič pa je trenutno zaposlena kot vodja službe za pravne zadeve in javno naročanje na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Nasledila bo Kotnika, ki je bil za glavnega inšpektorja imenovan septembra 2023.

Vesno Zupančič Klarič bo na položaju generalne sekretarke v ministrstvu za finance nasledila v. d. Dušanka Leben.

Mojca Aljančič se bo morala posloviti s položaja generalne direktorice direktorata za kohezijo v ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, vlada je na to mesto imenovala Matjaža Dragarja.

Vlada je razrešila tudi dosedanjo generalno direktorico direktorata za ustvarjalnost v ministrstvu za kulturo Barbaro Koželj Podlogar in za vršilko dolžnosti imenovala Vesno Jurca Tadel. Dosedanjo generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino Špelo Spanžel pa bo zamenjal v. d. Viljem Leban.

Zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko pristojni funkcionar oziroma organ v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge.

Vršilci dolžnosti so imenovani za čas do imenovanja novega uradnika na položaj oziroma za največ šest mesecev.

kadrovske menjave vlada
24ur.com Podbevšek in Šenko nova nadzorna člana SID banke
24ur.com Izredni interni nadzor dela inšpektorice v zadevi Kostak
24ur.com Odstopil v. d. glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić
24ur.com Glavni zdravstveni inšpektor bo Edis Grcić
24ur.com Vodenje Uprave uniformirane policije začasno prevzel Ivan Kapun
24ur.com Posedi na vrhu uprave za varno hrano, odpoved dalo že pet sodelavcev
24ur.com Luka Lukić: Kršitelji pravic delavcev se nas morajo začeti bati
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
muzl muzl
13. 06. 2026 16.46
Bravo Janša !!!
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1884443
12. 06. 2026 14.13
Strokovno bi delali, ne pa politično, pa bi ostali, je pač tako, če bi delali samo strokovno, bi jih že golob zamenjal
Odgovori
+2
2 0
janez horvat
12. 06. 2026 09.48
Kdo je nastavil tiste, ki jih sedaj odstavljajo? Golobova vlada! Koga je zamenjala Golobova vlada, ko jih je nastavljala? Tiste, ki jih je nastavila Janševa vlada! In ste bili tiho! Sedaj pa tak problem!!!
Odgovori
+5
6 1
zibertmi
12. 06. 2026 08.01
Janša želi ukiniti božičnico in dvigniti davke. Da vas ni sram tisti, ki ste volili drekokrate in La.ž in to vlado omogočili!!!
Odgovori
-2
6 8
janez horvat
12. 06. 2026 09.59
Kdo ti je to natvezil?
Odgovori
+3
5 2
zibertmi
12. 06. 2026 10.09
sam je povedal.kaj ti poslušaš.za božičnice je govoril še ko je bil opozicija,da so strošek proračuna,tudi plače v javnem sektorju bo zmanjšal,celo odpuščal,je izjavil,še predno je nastopil funkcijo.potrebni bodo rezi tudi v pokojnine je dejal.že ustvarja krizno obdobje,da bo lahko prepovedal proteste,kot je za tak namen v zakon o navideznem okrevanju države umesti davke,kei jih ne bo nižal temveč po novem višal.za vse državlajane seveda.tisti iz kapice za 7500 evrov ne,ker bogati rabijo še več
Odgovori
-3
2 5
zibertmi
12. 06. 2026 08.00
Dobro jutro vsem, ki boste danes oddali svoj podpis PROTI POLITIČNI POLICIJI ali koga spodbudili k temu!
Odgovori
-1
5 6
tron3
11. 06. 2026 19.52
Čisto vseeno kje je kdo, kajti prej ali slej Vsi gredo, tudi Junez!!!
Odgovori
-1
2 3
tron3
11. 06. 2026 19.56
Vsi bodo odšli predčasno!!! To je dejsto!!! V primeru, da bo Junez poslušal navodila WHO!!!
Odgovori
+1
4 3
96bimBo
11. 06. 2026 19.01
Živeo komunist Ivan (Janez) Janša!
Odgovori
+0
5 5
St. Gallen
11. 06. 2026 19.46
Marijan Terezija ga je tudi cenila
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
11. 06. 2026 17.35
danes ko dajejo dajejo bogatim,jutri ko bo treba varčevat bodo jemali revnim,to je politika desničarjev,ki nima podpore volilk in volilcev,nikoli zmagal pa zaradi lažnjivcev in korupcijskih modelov sestavlajva v četrto vlado plenjenja in razprodaje države
Odgovori
-2
7 9
Bella Ciao1
11. 06. 2026 17.33
V parlament bodo dali Rupnikov spomenik
Odgovori
-6
2 8
zibertmi
11. 06. 2026 17.15
In potem pozivajo opozicijo, da naj jim drži štango pri tem in tudi kot izgovor, da z večinsko podporo do konca razgradijo demokratične standarde in javno preoblikujejo v zasebne fevde. Fevde v lasti tistih, ki so jim znižali davke. Pri njih je še vedno veljalo, da bo sirota pozlatila vse, česar se dotaknejo
Odgovori
-2
6 8
zibertmi
11. 06. 2026 16.47
in ob enem odpravlja nadzor s hrvati in madžari,kar na enkrat migracije niso problem,zaston se ne ukinja nadzora s hrvati,bliža se turistična sezona,janez bo zopet služil
Odgovori
-1
6 7
Jon Bacek
11. 06. 2026 16.39
3 leta prepozno...
Odgovori
+2
7 5
zibertmi
12. 06. 2026 09.01
Politike jemljem kot nujno zlo, sploh tiste, ki jih ne volim. Povsem drugačno mnenje, veliko bolj kritično, pa imam do pisunov (drugega izraza ne najdem), ki bodo skupaj z moraliziranjem zapisali tudi največje laži, da bi le ugodili gospodarju.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763