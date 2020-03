V demografski sklad bi prenesli celotno državno premoženje

V Sloveniji imamo skoraj 650.000 prejemnikov pokojnin. Če je danes skoraj 430.000 oseb starejših od 65 let, jih bo čez deset let 100.000 več. Država pa pod streho nikakor ne spravi zakona o dolgotrajni oskrbi, že 15 let ni zgradila nobenega doma za upokojence, samo za študije o dolgotrajni oskrbi pa je, kot je ugotovilo računsko sodišče, zmetala kar 74 milijonov evrov in pol. Nova koalicija pa zdaj z novimi obljubami o demografskem skladu.

Novi mandatar Janez Janša pravi, da se bo v sklad preneslo državno premoženje. "Tja se bo preneslo državno premoženje, kolikor ga je še ostalo, da se bo tam plemenitilo," je povedal. Ni pa še jasnega odgovora, ali bo v demografskem skladu le premoženje Kapitalske družbe ali tudi Slovenskega državnega holdinga in Družbe za svetovanje in upravljanje.

"Tega kapitala je mnogo manj, kot je bilo zbranega," pa opozarja predsednik Zveze društev upokojencev SlovenijeJanez Sušnik, predsednica združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden pa dodaja, da "mora koalicija spoštovati dogovor in takoj ustanoviti demografski sklad, dokler ima država še kaj premoženja".

Upokojencem, ki zdaj životarijo z nizkimi pokojninami, pa le koalicijska obljuba o sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi. In obljuba, da bo kmalu ustanovljen demografsko pokojninski urad, ki da naj bi koordiniral ukrepe za izboljšanje demografske slike v Sloveniji.

Sušnik še poudarja, da bi se morala v demografski sklad sredstva prelivati dlje časa, vsaj 20 let, da bi videli učinek. Upa, da ne bo imel kdo težke roke pri podpisovanju listin o ustanovitvi demografskega sklada. "V vsakem primeru bo proračun RS utrpel manjše prihodke, ker se bodo ti preusmerili v demografski sklad," je povedal in dodal, da če sklada ne bo, bi to pomenilo pogubo za prihodnje generacije. In še da v tem primeru vlada čez 30 let ne bo mogla ljudem zagotoviti pokojnin, ki bi omogočale preživetje.