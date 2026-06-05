Janševa ministrska ekipa bo prevzela posle od svojih predhodnikov

15 ministrov četrte Janševe vlade, ki so se po imenovanju v DZ v četrtek zvečer že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili.

Ker se je Janez Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti.

Primopredaje se bodo po ministrstvih zvrstile v jutranjih in dopoldanskih urah, večina ministrov zatem načrtuje tudi izjave za medije.

Kot je že v četrtek napovedal premier Janša, bo zatem narejena ocena stanja na posameznih področjih.

Janša pa je posle od svojega predhodnika prevzel že v četrtek zvečer, zatem ko je v DZ zaprisegla nova ministrska ekipa. Golob je ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja.