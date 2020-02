Janševa SDS prehitela Šarčevo LMŠ, 58 odstotkov ljudi za predčasne volitve

Na tretjem mestu strankarske lestvice ostaja SD, ki bi jo izbralo 8,2 odstotka volilnih upravičencev, kar je enak izkupiček kot prejšnji mesec. Sledita Levica in NSi, ki sta skoraj izenačeni s 5,3 in 5,2 odstotka glasov. Obema strankama je podpora padla, nekoliko bolj Novi Sloveniji, ki je bila prejšnji mesec za odstotno točko pred Levico. Od novembra lani, ko je Levica prekinila sodelovanje s koalicijo, ji podpora sicer pada, saj so dosegli najslabši rezultat po zadnjih parlamentarnih volitvah. Če bi bile volitve včeraj, bi v parlament prišla tudi stranka DeSUS, nekje na robu vstopa z 2,5 odstotka glasov pa bi bila tudi SNS Zmaga Jelinčiča . Najbližje vstopu v parlament je SLS, nekoliko pa je podpora zrasla SMC Zmaga Počivalška – pravzaprav je od njih odvisno, ali bo nastala Janševa koalicija ali ne. V preteklih mesecih so ji izmerili manj kot odstotek opredeljenih glasov, tokrat pa se je z dvema odstotkoma prebila pred SAB, ki bi dobila en odstotek glasov.

V okviru raziskave so anketirancem zastavili tudi ključno vprašanje: kaj je bolj v interesu države, oblikovanje nove vlade ali predčasne volitve? Kar 58 odstotkov vprašanih se jih je odločilo za predčasne volitve. Takoj po Šarčevem odstopu je bila ta številka za 2,5 odstotka višja. Tretjina anketirancev pa bi raje videla oblikovanje nove vlade. Moški so predčasnim volitvam nekoliko bolj naklonjeni kot ženske, še zlasti jih podpirajo volivci v starostni skupini od 31 do 45 let, srednješolsko izobraženi in prebivalci urbanih naselij. Najmanj so nad predčasnimi volitvami navdušeni podporniki SDS in NSi, medtem ko je podpora več kot 85-odstotna pri tistih, ki bi volili Levico, LMŠ, SNS in SMC.

Pahor ostaja najbolj priljubljen, velik skok Pivčeve in Cerarja

Pri februarskem merjenju priljubljenosti slovenskih politikov se pestro politično dogajanje prav zagotovo odraža – kar petnajst jih je ocenjenih slabše in le štirje boljše kot minuli mesec. Na vrhu ostaja predsednik republike Borut Pahor z oceno 3,57 (na lestvici od ena do pet), sledi pa mu odhajajoči premier Marjan Šarec z oceno 3,21. Na tretjem mestu je evropska poslanka SD Tanja Fajon, s petega na četrto mesto pa se je prebila evropska poslanka NSi Ljudmila Novak. Kar za enajst mest se je povzpela nova predsednica DeSUS in kmetijska ministrica odhajajoče vladeAleksandra Pivec, medtem ko je predsednik DZ in SD Dejan Židan zabeležil padec za tri mesta na sedmo mesto lestvice.