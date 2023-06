Janševa SDS prvič po volitvah prehitela Golobovo Svobodo

Aktualno ministrsko ekipo po enem letu mandata podpira 43 odstotkov vprašanih (43,1 odstotka). To je natanko 10 odstotnih točk manj kot ob prvem javnomnenjskem merjenju po lanski zaprisegi. Nasprotuje ji skoraj polovica vprašanih (46,7 odstotka), kar je največ doslej. Vsak 10. je neopredeljen (10,2 odstotka).

Med strankami pa preobrat. Na prvem mestu je SDS za las prehitela Gibanje Svoboda. Če bi bile volitve danes, bi največjo opozicijsko stranko obkrožilo slabih 22 odstotkov volivcev (21,8 odstotka), največjo vladno stranko pa 21 odstotkov. Zelo tesno si sledijo preostale tri parlamentarne stranke v tem vrstnem redu: Socialni demokrati (6,7 odstotka), Nova Slovenija (6,3 odstotka) in Levica (6,1 odstotka). Pri čemer se pri slednjih zaradi datuma raziskave še ne pozna učinek razpleta internih volitev.

Na političnem radarju s skromno podporo ostajajo še stranke Vesna (dva odstotka), Resnica (1,9 odstotka) in Pirati (1,9 odstotka). In še neopredeljeni. Vsak peti (21,2 odstotka) anketiranec ne ve, katero stranko bi izbral. Slabih šest odstotkov vprašanih (5,8 odstotka) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (1,3 odstotka).

Med politiki je na prvem mestu znova poslanec SDS Anže Logar. Po tem, ko je lansiral Platformo sodelovanja, so mu volivci podelili najboljšo povprečno oceno, s čimer je prehitel predsednico republike Natašo Pirc Musar. Uspešna kandidatura Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta OZN je na tretje mesto katapultirala zunanjo ministrico in predsednico SD Tanjo Fajon. Sledita gospodarski minister Matjaž Han in predsednik vlade Robert Golob, sedmi je poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Osma ostaja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, največji padec po oceni volivcev pa je tokrat zabeležil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Na polovici lestvice je prvak NSi Matej Tonin. Luka Mesec je še brez upoštevanja nezaupnice na kongresnih volitvah Levice zasedel 14. mesto, predsednik SDS Janez Janša pa 18. Zadnja je tokrat ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.