Nova vlada na omrežju X odblokirala vse blokirane profile

"Zakaj so me blokirali? Pojma nimam. Domnevam, da zato, ker sem Goloba vztrajno naslavljal z mešetarjem z državno električno energijo!" je na družbenem omrežju X zapisal eden od 29 uporabnikov, ki mu je nova vlada na svojem uradnem profilu znova omogočila sodelovanje v razpravah.

Odprava blokade ne pomeni, da se strinjajo s tem načinom komunikacije, pravijo v uradu za komuniciranje. "Sem pa prepričan, da smo v imenu države dolžni biti odprti do vseh državljanov," je dejal Sebastjan Jeretič.

Zakaj natanko je prejšnja vlada uporabnike blokirala, ni znano – nekdanje vodstvo Ukoma nam danes na to vprašanje ni odgovorilo. Podrobnosti ne pozna niti Jeretič, ki dodaja, da ne glede na vse v tem mandatu zagotovo ne bodo nikogar blokirali. "Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili mogoče kakšen neumesten post. Kar je ločena zadeva."

Nasprotno pa Vinko Gorenak, nekdanji in zdajšnji državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, na X-u zapiše, da pomilostitev uporabnikov na njegovem profilu ne bo.

"Leta 2020, ko sem, tako kot sedaj, postal državni sekretar v KPV, sem na X naredil nekakšno abolicijo ali pomilostitev vseh, ki sem jih blokiral. V nekaj mesecih so bili vsi spet na block. To pomeni, da so profesionalni zajebanti. Abolicije sedaj ne bo."

Gorenak nam je po telefonu pojasnil še, da je blokiral izključno anonimne uporabnike, brez imena in priimka z različnimi vzdevki, kot sta denimo Lev ali Tito.

"To je njegova osebna odločitev in je prav, jo podpiram. Kot sem rekel, tudi jaz bom na svojem osebnem profilu še naprej imel eno peščico ljudi še naprej blokirano," dodaja Jeretič.

Koliko blokad se na družbenem omrežju X dejansko zgodi, ni znano, saj platforma teh podatkov javno ne razkriva. Ima pa po nekaterih ocenah več kot pol milijarde uporabnikov po svetu, od tega je slovenskih okoli 400 tisoč.