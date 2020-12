Janševa vlada poskuša utišati Slovensko tiskovno agencijo

Da bi razumeli razsežnost takšne odločitve, moramo poznati zakon, ki ureja delovanje STA. Ta določa, da "STA opravlja javno službo vsakodnevnega ustvarjanja, pripravljanja, arhiviranja in posredovanja povzetkov novic, ki vsebuje ključne, najbolj bistvene podatke o dogodku, o dogajanju v Republiki Sloveniji in po svetu". Njen edini ustanovitelj in družbenik je Republika Slovenija, v njenem imenu pravice družbenika izvaja vlada. In še: "Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA."

STA tako večino sredstev pridobi iz proračuna, in sicer na podlagi pogodbe z ustanoviteljem, ki se jo sklene za vsako leto posebej. Čeprav torej pogodba za letos še velja, na Gregorčičevi zdaj enostransko ugotavljajo, da je ne morejo izvajati, naši osrednji tiskovni agenciji pa so že "zaprli pipico". Še več, STA ni dobila niti nadomestila za opravljanje javne službe v oktobru, čeprav je rok za plačilo potekel pretekli četrtek, sklep pa so sprejeli šele včeraj. Prav tako niso plačali v oktobru opravljenih tržnih storitev za vladno administracijo. Gre torej za plačilo za že opravljeno delo.

Vlada, ki se v odnosu do STA obnaša kot absolutni vladar, v njenem imenu pa urad za komuniciranje (UKOM) agenciji oziroma njenemu direktorju Bojanu Veselinoviću očita, da ni posredovala dokumentov, iz katerih bi bilo razvidno njeno poslovanje, in da zato ne morejo nadaljevati z izplačili na podlagi že sklenjene pogodbe. Med drugim so zahtevali seznam vseh prihodkov, kopije vseh pogodb iz naslova tržne dejavnosti, seznam pogodbe in plače zaposlenih in sodelavcev, celo podatke o učinkih točno določenega oglasa ...

Podvomili so tudi v uredniške odločitve. UKOM - vodi ga Uroš Urbanija, ki je bil v času prve Janševe vlade namestnik odgovornega urednika STA, nazadnje pa je urednikoval na Novi24 - je, podobno kot Janeza Janša, očitno zmotil intervju z reperjem Zlatkom, za katerega naj bi STA porabil preveč besed, pojasnila pa je pričakoval tudi zaradi objave članka, v katerem se STA odziva na Janševo zmerjanje agencije z nacionalno sramoto.

STA se je na dopise odzivala in opozarjala, da zahteve po posredovanju informacij niso bile vložene skladno z veljavno zakonodajo. Izpodbijajo tudi očitke, da STA "z opustitvijo posredovanja želene dokumentacije krši določbo drugega in četrtega odstavka 6. člena pogodbe". To ne drži, poudarjajo, omenjeni člen namreč zahteva le, da mora izvajalec, torej STA, vsake tri mesece predstavniku ustanovitelja poročati o izvajanju javne službe in namenski porabi proračunskih sredstev, kar so tudi redno počeli.

Vlada torej v boju proti medijem, ki poročajo objektivno, ne pa nujno po njenih željah, posega po skrajnih ukrepih, ki vse bolj spominjajo na delovanje madžarskega premierja Viktorja Orbana. Kot vemo, si je ta na tak ali podoben način uspel pokoriti večino osrednjih medijev. Ustavitev financiranja ne ogroža le stabilnosti poslovanja STA, ampak pomeni tudi neposredni napad na socialno varnost njenih sodelavcev. S tem pa država in v njenem imenu vlada nikakor ne zagotavlja avtonomije in neodvisnost agencije, ampak ju, nasprotno, spodkopava.

Ob tem pa v zraku visi tudi grožnja, da lahko zahtevajo tudi vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi, kar pa bi skoraj gotovo pomenilo konec Slovenske tiskovne agencije.