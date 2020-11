Janševi izbranki na čelu NPU izredno povišanje plače

Grahovo že od vsega začetka zaradi politične podpore spremljajo privilegiji. Kot smo že razkrili, se je najprej osebno sestala s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki ji je obljubil ta direktorski položaj. Nato jo je moral na sestanek povabiti prvi mož Policije Andrej Jurič , ne da bi se Grahova sploh formalno prijavila za to delovno mesto ali poslala kakšen dopis. Stranka SDS jo je hitro zavihtela na mesto vršilke dolžnosti direktorja NPU, zdaj pa so ji politično podporo izkazale še stranke SMC, NSi in Desus, ki so glasovale za izredno povišanje njene plače.

"V. d. generalnega direktorja policije dodatno pojasnjuje, da je Petra Grah Lazar doktorica znanosti s področja poslovnih ved in strokovnjakinja na različnih področjih, kot npr. financ, bančništva, borznega posredovanja, računovodstva,"razlagajo na Policiji. Vprašali smo še, zakaj ima Lazarjeva povsem drugačen status od vseh ostalih, ki so bili pred njo izbrani za vodenje NPU? "V. d. direktorja NPU, Petra Grah Lazar, ima enak status kot pred njo izbrani uslužbenci za vodenje NPU, saj so vsi imeli možnost napredovanja od izhodiščnega 48. do končnega 58. plačnega razreda. Pri čemer so določeni bili že ob premestitvi (zaposlitvi) uvrščeni v višji plačni razred od izhodiščnega, zaradi predhodnih napredovanj po javnouslužbenski zakonodaji," navaja Menegalija.

Zanima nas, ali je direktor policije v 10 letih že kdaj predlagal povišanje plače direktorju NPU za pet razredov? "Tak predlog je bil podan za Harija Furlana, in sicer z nastopom, od 28. 6. 2010 dalje," odgovarjajo. Ali to pomeni, da imajo direktorji NPU premajhne plače za svojo odgovornost?"Delovno mesto direktorja NPU je v javnouslužbenskem plačnem sistemu uvrščeno v plačno skupino C, na podlagi metodologije, ki je bila uporabljena ob prehodu v obstoječi plačni sistem. Plače javnih uslužbencev NPU so sicer določene s posebnim aktom in so načeloma za pet plačnih razredov višje kot plače policistov na primerljivih delovnih mestih," odgovarja Drago Menegalija.