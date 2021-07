Janševi sorodniki letovali v razkošni državni Vili Zlatorog?

Po nekaterih informacijah so lani in letos v začetku julija v vili letovali tudi sorodniki Janeza Janše . Kot je poročala spletna stran Trma.si , je takrat ob njihovem preverjanju, ali je možen najem, v Vili Zlatorog potekal dogodek zaprtega tipa. Ob tem ni jasno, ali je šlo za protokolarni dogodek ali zasebni najem objekta, čeprav fotografije nakazujejo, da gre za slednje.

Vila Zlatorog je danes protokolarni objekt, namenjen dejavnostim državnega vrha in sodi med spomeniško zaščitene objekte Slovenije, navajajo na spletni strani. Prenočitvene kapacitete obsegajo predsedniški apartma, suito, dve dvoposteljni sobi, enoposteljno sobo ter eno- in dvoposteljni mansardi. Vila je sicer na voljo za najem po tržnih cenah tudi v času, ko v njej ne potekajo protokolarni dogodki.

Vila Zlatorog ali "Biser ob Blejskem jezeru", kot navajajo na spletni strani, je zasnovana kot razkošna podeželska vila, umeščena tik ob rob blejskega jezera. Zgrajena je bila leta 1896 po naročilu bogatega nemškega trgovca Alfreda Muhra . Lastništvo objekta so si nato podajali velikaši, kralji in države. Popolnoma obnovljena je bila leta 2014. Danes je upravljavec vile Zlatorog Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, uporabnik pa Javni gospodarski zavod (JGZ) Brdo.

Pri Uradu vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) smo poskušali izvedeti, ali je v vili v začetku meseca počitnikovala širša družina predsednika vlade. V tem oziru nas je zanimalo, kdo je plačal nastanitev v razkošni vili. "Za odgovore na vprašanja, vezana na uporabo Vile Zlatorog, se, prosimo, obrnite neposredno na JGZ Brdo," so nam odgovorili z Ukoma.

To smo tudi storili in iz JGZ Brdo prejeli odgovor: "Vila Zlatorog je objekt v uporabi JGZ Brdo, ki se uporablja v protokolarne in tržne namene. Tržno se prodajajo proste kapacitete Vile po veljavnem ceniku tržne dejavnosti. V zvezi s tržno dejavnostjo vile Zlatorog so bili vsi gostje enako obravnavani, poravnane so tudi vse obveznosti s tega naslova." Na dodatno vprašanje, ali je predsednik vlade z družino v vili bival po tržni dejavnosti ali pa je šlo za najem za protokolarne namene, so nam odgovoril, da je bila Vila Zlatorog oddana fizični osebi po veljavnem tržnem ceniku.

Za dostop do cenika smo morali zaprositi še v tretje in ga naposled dobili. Ekskluzivna uporaba Vile Zlatorog (do šest oseb) stane 1500 evrov, z dodatno ali polno ponudbo (hrana in nočitev dodatne osebe) pa je ta cena še višja. Za teden dni najema vile mora tako posameznik, brez dodatne ponudbe, odšteti 10.500 evrov (z DDV). Kdor koli je poravnal takšen račun za bogato počitnikovanje, si nedvomno lahko privošči precej več kot 'običajni' državljani.