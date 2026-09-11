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Slovenija

Janševih 100 dni: Obrat do Izraela, dvig obrambnih izdatkov, napovedi reform

Ljubljana, 11. 09. 2026 15.12 pred 1 uro 9 min branja 25

Avtor:
STA M.V.
Janez Janša na sprejemu pri predsednici države

Prvih sto dni vlade Janeza Janše so zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov s ciljem izpolnitve zavez Natu. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform in zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke in posegi v medijsko zakonodajo.

Četrta vlada prvaka SDS Janeza Janše, ki jo je izkušeni politik ob zapleteni parlamentarni kombinatoriki po državnozborskih volitvah sestavil z NSi, SLS in Fokus ter Demokrati ob podpori Resnice, je mandat nastopila 4. junija. V ministrski ekipi je 15 ministric in ministrov, kar je pet manj kot v vladi predhodnika Roberta Goloba.

Vladna koalicija je med svoje temeljne prioritete v koalicijski pogodbi zapisala razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.

Četudi je Janša napovedoval, da si želi sistematičnega in dolgočasnega mandata, kjer se bo dalo normalno delati, so nekatere poteze in predlogi vladne koalicije naleteli na buren odziv in poželi ostre kritike, tako opozicije kot dela javnosti.

Četrta Janševa vlada
Četrta Janševa vlada
FOTO: Aljoša Kravanja

Rebalans za letos z višjimi izdatki, omogočenimi z višjo gospodarsko rastjo

Ena prvih nalog 16. slovenske vlade je bila priprava rebalansa državnega proračuna za letos. Predlog je vlada pripravila v četrtek, v njem pa načrtuje prihodke v višini 16,5 milijarde evrov, kar je za 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Proračunski primanjkljaj bo znašal 2,2 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP, kar je skladno s fiskalnimi pravili ter cilji iz prvotno sprejetega proračuna za leto 2026.

V ospredju prilagoditev je zagotovitev obsega pravic porabe za ukrepe iz načrta za okrevanje in odpornost, katerih črpanje je možno le še do konca leta, v lani sprejetih proračunih za leti 2026 in 2027 pa je bilo predvideno, da se bo del teh sredstev črpal še v letu 2027. Sredstva za proračunski sklad načrta se tako glede na sprejeti proračun povečujejo za 320 milijonov evrov, so navedli.

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Za 296 milijonov evrov se dvigujejo tudi načrtovana sredstva za obrambne izdatke kar pomeni, da skupen obseg teh sredstev dosega 2,03 odstotka BDP, s čimer Slovenija uresničuje zavezo Natu. Dodatna proračunska sredstva so namenjena denimo tudi pokrivanju obveznosti iz naslova zimskega regresa in dviga minimalne plače, kar da je bilo uzakonjeno po uveljavitvi proračuna.

Pripravo rebalansa proračuna je po besedah premierja Janše olajšala Umarjeva napoved izboljšanja gospodarskih gibanj za letos, saj je namesto dvoodstotne rasti BDP po novem pričakovati 3,8-odstotno rast. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma na 2,3 odstotka. A Janša je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih načrtuje vlada, generirali gospodarsko rast. Obenem ob kritikah rasti števila javnih uslužbencev napoveduje tudi prestrukturiranje javnega sektorja.

Učinke interventnega razvojnega zakona preprečila referendumska pobuda

Vlada je sicer računala na nekatere javnofinančne učinke interventnih ukrepov za razvoj Slovenije, ki so ga še pred nastopom mandata 16. slovenske vlade vložili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj so prispevali tudi v SDS. Zakon je močno razdelil javnost. Podprle so ga vse delodajalske organizacije, naklonjeni so mu tudi v zdravniških organizacijah, sindikati pa so ga pričakali na okopih. V DZ so vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, DZ pa je sprejel sklep o nedopustnosti referenduma. Sindikati so se obrnili na ustavno sodišče, ki je sklep DZ razveljavilo, trenutno je v teku zbiranje podpisov za referendum.

Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu
Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu
FOTO: Bobo

Na gospodarskem področju se je vlada sicer lotila ukrepov za blažitev visokih cen energentov. Kmalu po nastopu mandata je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, a je ob tem zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. V Bruselj je naslovila prošnjo za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva in kurilno olje pod minimum v EU, na odgovor še čaka. Medtem je pripravila predlog novele zakona o trošarinah, ki naj bi omogočila, da v kratkem časovnem roku pridobi možnost z znižanjem trošarin vplivati na drobnoprodajne cene energentov, za kurilno olje sprva na podlagi sistemskega znižanja trošarine znotraj obstoječega okvira veljavne direktive, po prejemu odločitve Bruslja pa še začasno za vse energente - neosvinčeni bencin, dizel in kurilno olje.

Vlada je pripravila še novi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, s katerim želi omiliti posledice dviga energentov za dejavnosti, ki so posebej odvisne od uporabe goriv - prevozništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in marikultura. Ob sprejemanju ukrepov za blažitev visokih cen energentov je razburila napoved resornega ministra, da država v prihodnje ne bo več financirala subvencij za nakup električnih vozil.

Sprememba odnosa do Izraela in Palestine ob ostrih kritikah opozicije in protestih dela civilne družbe

Čeprav zunanji minister Tone Kajzer v nastopu v DZ pred imenovanjem ni napovedal večjih sprememb v zunanjepolitični usmeritvi države, je bila v prvih stotih dneh zunanja politika deležna precejšnje pozornosti javnosti, v ospredju pa so bili odnosi z Izraelom.

Da se bo odnos do Izraela in Palestine spremenil, je bilo jasno že prvi dan mandata, ko so dali s poslopja vlade odstraniti palestinsko zastavo. Vlada je nato razveljavila ukrepe, ki jih je proti Izraelu sprejela njena predhodnica, konec avgusta pa je v EU preprečila sprejetje skupne izjave, s katero bi obsodili ravnanje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Izrael je novo prijateljstvo med državama pospremil z odprtjem rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani ter obiskom zunanjega ministra Gideona Sara.

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Zaradi spremenjene politike do Izraela sta opozicijski Svoboda in Levica napovedali ustavno obtožbo premierja Janše, v SD pa interpelacijo zunanjega ministra Kajzerja. Ta je sicer diplomatom na letnem posvetu povedal, da bo Slovenija poslej vodila pragmatično zunanjo politiko in bo sledila svojim interesom.

Začetek mandata je zaznamovala tudi afera Fajon, ko je vlada preprečila imenovanje Kajzerjeve predhodnice Tanje Fajon na položaj predstavnice EU za Sahel.

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Ostri odzivi na načrtovano vzpostavitev Skoka, medijsko zakonodajo in reformo šolstva, interventni poseg v dolgotrajno oskrbo z načelno podporo opozicije

Vlada je pripravila tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim predvideva izenačitev plačil storitev uporabnikov, ki so v sistem vključeni po zakonu o socialnem varstvu, in tistih, ki so vključeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči družini na domu vlada predlaga začasni dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno. Izvajalci pa bi lahko storitve dolgotrajne oskrbe zagotavljali tudi z vključevanjem posameznikov s statusom samostojnega podjetnika. Temeljne rešitve načeloma podpira tudi opozicija.

Dom starejših občanov
Dom starejših občanov
FOTO: Shutterstock

S precej pozornosti je luč sveta ugledal tudi predlog za vzpostavitev Skoka, posebnega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki so ga v kampanji obljubljali Demokrati. Predlagatelji v zakonskem predlogu napovedujejo povečanje števila specializiranih tožilcev, prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepitev sodelovanja med tožilstvom in policijo, uvedbo specializiranega sodišča za najzahtevnejše primere in večjo avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva.

Vlada je pričakovano potegnila tudi več kadrovskih potez. Po takojšnji menjavi vodstva policije in Sove, ki ju vodita Danijel Lorbek in Janez Stušek, so se začele menjave na ravni ministrstev, ki so se tudi reorganizirala, pa tudi v svetih javnih zavodov. Tako bo predvidoma danes prišlo do spremembe na čelu največje bolnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer se je po menjavi članov sveta zavoda dosedanji generalni direktor Marko Jug umaknil sam, Branko Bračko pa bo na čelu SDH s 1. oktobrom zamenjal Žigo Debeljaka. Precej obrvi pa je dvignilo denimo imenovanje Andreja Vizjaka na čelo Gen energije, saj mu mnogi še vedno zamerijo t. i. afero "glupi davki".

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Ministrstvo za izobraževanje je medtem presenetilo z napovedjo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Ob odzivu na rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljnje zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, je minister Borut Rončević napovedal celovito reformo na področju vzgoje in izobraževanja, med drugim odpravo devetletke in prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Predstavniki sistema vzgoje in izobraževanja ob tem opozarjajo, da se je treba korenitih sprememb tako kompleksnih sistemov lotevati premišljeno in ne impulzivno.

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Na področju kulture je odmevala odločitev o spremembah in zamikih pri financiranju kulturnih programov in projektov zaradi ugotovljenega primanjkljaja sredstev v proračunu, ki je posledično prinesla napoved o ustavitvi razpisov za nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce. Ministrstvo je tudi izstopilo iz pogodbe o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je podpisalo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Šlo je za projekt prejšnje ministrske ekipe pod vodstvom Aste Vrečko, po napovedih aktualne ekipe na ministrstvu pa naj bi sredstva v celoti neposredno namenili sodobnemu plesu. Vlada je znova ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve.

Med odmevnejšimi predstavljenimi načrti vlade so tudi spremembe medijske zakonodaje. Ministrstvo za kulturo je konec avgusta pripravilo noveli zakonov o medijih in zakona o Radiotelevizije Slovenije (RTVS), ki pa sta naletela na svarila pred finančno negotovostjo in političnim podrejanjem medijev, zlasti javnega zavoda.

Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem. Med drugim ukinjajo nekatere oblike pomoči, obvezo financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev in digitalnih medijev pa bi spremenili v možnost. Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Ministrstvo za kulturo je sicer ustavilo tudi že objavljene razpise pomoči na podlagi aktualnega zakona.

Novela zakona o RTVS pa prenavlja sistem vodenja, upravljanja in nadzora zavoda. Dosedanji svet RTVS bi preoblikovali nazaj v programski svet, finančni odbor v sedemčlanski nadzorni svet, v katerem bi šest članov imenovala vlada. Prav ta organ bi nato imenoval generalnega direktorja zavoda, ki bi nadomestil sedanjo štiričlansko upravo. Mandati članov dosedanjih organov upravljanja bi z uveljavitvijo zakona prenehali.

Obenem je koalicija z Resnico v DZ izglasovala tudi razpis posvetovalnega referenduma, na katerem se bodo 11. oktobra volivci izrekali o morebitni ukinitvi prispevka za RTVS.

Nekateri koalicijski zakoni na referendum ali ustavno sodišče

Koalicija je sicer za ta dan razpisala še dva posvetovalna referenduma. Na enem bo volivce vprašala, ali so za pogojevanje denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom. Na drugem pa, ali menijo, da naj imajo na lokalnih volitvah volilno pravico samo slovenski državljani in tujci iz držav EU, ne pa tudi tujci tretjih držav.

Tem je sicer koalicija to volilno pravico že odvzela s spremembo zakona o lokalnih volitvah. Nasprotniki zakona so vložili tudi pobudo za zakonodajni referendum o tem, a so še pred začetkom zbiranja podpisov od pobude odstopili. Zakon je tako začel veljati in bo veljal že za letošnje novembrske volitve, je pa opozicija njegovo vsebino poslala v ustavno presojo.

Bo pa 11. oktobra še en zakonodajni referendum, in sicer o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem.

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3122024
11. 09. 2026 16.42
bi nekaj zapisal sam bi me portal 24 zaklenil za vsaj pol leta...
Odgovori
0 0
rogla
11. 09. 2026 16.41
Pokvarjenec in izdajalec!
Odgovori
+3
4 1
Huki
11. 09. 2026 16.39
Spet vzet kredit od BlackRocka ene sto miljard pa bo...
Odgovori
-1
1 2
Vlada v senci.
11. 09. 2026 16.36
Mi imamo od danes naprej svojo vlado.
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
11. 09. 2026 16.29
Izraelski hlapec je.
Odgovori
+3
7 4
Polona.
11. 09. 2026 16.36
Gremo Bosna.
Odgovori
+1
1 0
vlahov
11. 09. 2026 16.29
Kaj je narobe v možganih ljudi , ki so antisemiti že tisočletja ? V možganih je satan .
Odgovori
+0
1 1
Rock8
11. 09. 2026 16.40
Kaj je narobe v možganih sionistov?!v možganih je poleg satana še celo njegovo sorodstvo...
Odgovori
0 0
Cupko
11. 09. 2026 16.29
Res so reveži. Opozicija in sindikati so blokirali interventni zakon in sedaj nimajo kaj pokazati razen tega, da so nastavili svoje podanike na vsa mogoča mesta, kjer bojo dobro služili hkrati pa bojo poskrbeli še za strankino blagajno. Vizjak je res najboljša izbira, ker bo trl jajca sodnikom hkrati pa ne bo plačeval glupih davkov
Odgovori
-1
1 2
Akacija
11. 09. 2026 16.27
S povečanimi izdatki za obrambo ne bomo financirali obrambe Slovenije, ampak ameriške operacije in ubijanje ljudi po svetu. Posledično pa tudi našega novega prijatelja Izrael.
Odgovori
+4
4 0
Superhik koalicija
11. 09. 2026 16.27
A bo tale ljubitelj Judov kdaj odgovarjal za svoje rabote?
Odgovori
+3
4 1
patroljub
11. 09. 2026 16.23
Grozno je da ljudje z rento okoli 5.000€ na mesec in brez osnovnega znanja o ekonomiji govorijo o večji unčikovitosti porabe..., groza , volitve čim prej
Odgovori
+3
3 0
pusi
11. 09. 2026 16.17
Bravo vlada. Samo brez popuscanja naprej.
Odgovori
-6
3 9
Kardinal v Kristusu
11. 09. 2026 16.17
Njegov svetnik zavetnik je Sv. Judež.
Odgovori
+3
6 3
Superhik koalicija
11. 09. 2026 16.13
Janez Osamosvojitelj in Prilastitelj nas bo popeljal v lepši jutri......tudi tisti ki so mu do zdaj slepo verjeli se počasi prebujajo.
Odgovori
+7
8 1
klop12
11. 09. 2026 16.14
*samooklicani Osamosvojitelj
Odgovori
+6
7 1
Kardinal v Kristusu
11. 09. 2026 16.13
Zaenkrat je tole z naskokom najslabša vlada v zgodovini Slovenije.
Odgovori
+4
8 4
minkica91
11. 09. 2026 16.11
upam, da bo enkrat zaživela pravna država, kot se spodobi, ne pa da nam vladajo ti levičari in večni komunajrarji, ki si sam filajo žepe.
Odgovori
-5
2 7
pojtrarara
11. 09. 2026 16.19
Najvecji komunist je JANSA
Odgovori
+3
4 1
ArkaMast
11. 09. 2026 16.07
Izraelci vdirajo v naše telefona. Prima. To je osvoboditev po Janši.
Odgovori
+3
7 4
Prelepa Soča
11. 09. 2026 16.26
ArkaMast, prav zanima me, kdo si ti, da bi prav tebi vdrli v telefon. Ne rarazumem, zakaj misliš, da si tako NEpomemben, da bi ti vdrli v telefon? 🤪 Vidiš, jaz SEM pomemben, vendar me ne briga, če so mi vdrli v telefon. Razlika med menoj in teboj je samo 1...jaz sem pošten, ti pa nisi, zato te "skrbi".... saj vem, da te ne, le pomemben želiš biti, itak veš, da si ničê, skratka, nihče te ne šljivi.. po domače rečeno.
Odgovori
+0
1 1
Kimberley Echo
11. 09. 2026 15.59
Janša, a si že pogledal film "Naza", nagrajen na beneškem festivalu? Te je kaj sram, da mogoče moraš to podpirati? Žid dolga nikoli ne oprosti, nikoli! Tudi izplačati se ga ne da, vedno boš v njihovih krempljih vse do bridkega konca.
Odgovori
+9
10 1
Vlada v senci.
11. 09. 2026 15.51
Mi imamo svojo vlado ni nam mar.
Odgovori
+1
4 3
Rock8
11. 09. 2026 15.51
Začel je s tistim kar je najmanj pomembno za dobrobit Slovenije...klečeplazenje pred Izraelom in obrambni izdatki
Odgovori
+12
12 0
tron3
11. 09. 2026 15.48
Junez Osvoboditelj s.p. se laže, Umar se laže, kako je vse lepo v državi tej, kriza, ki je že prizadela nekatere evropske države pa je že prijela kljuko vrat, da bo lažje vstopila v Slovenijo!!!
Odgovori
+9
9 0
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