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Slovenija

Partnerstvo z Janšo: kdo ponudbo zavrača in kaj ji očitajo?

Ljubljana, 16. 06. 2026 19.26 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Marko Gregorc
Kdo v partnerstvo z Janšo?

Opozicije v Partnerstvu za uspešno Slovenijo ne bo, sporočajo vse tri stranke, ki so pred volitvami sestavljale vlado. Janševi ponudbi očitajo pomanjkanje vsebine, Gibanje Svoboda je napovedalo celo oblikovanje vlade v senci. Medtem tudi Banka Slovenije poslabšuje napoved gospodarske rasti za Slovenijo in znatno viša napoved inflacije. Kako bo na Janševo vabilo, ki je sicer odprto do konca naslednjega tedna, odgovorila Resnica?

Banka Slovenije je znižala napoved gospodarske rasti z 2,2 na 1,9 odstotka, za prihodnje leto pa znižala gospodarsko rast za 0,2 odstotne točke, medtem ko bo inflacija 3,6-odstotna. Sveži podatki kličejo po odgovornem vodenju države. Tega se, kot kaže, zavedata oba politična pola, a očitno ostajata varno vsak na svojem bregu. Po Levici so sodelovanje v Janševem Partnerstvu za uspešno Slovenijo nedvoumno zavrnili še v Gibanju Svoboda. "Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument," je dodal podpredsednik stranke Klemen Boštjančič.

V povolilni vročici so se v Gibanju Svoboda odločili, da ne bodo sodelovali na rumenem soncu partnerskega sodelovanja, ampak stopili v prijetno hladno senco in ustanovili vlado v senci. "To se bo zgodilo v prvi polovici julija, na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na formalne stvari kot na vsebino," pojasnjuje Boštjančič.

V Svobodi SDS-ovemu predlogu očitajo prav pomanjkanje vsebine. A da bistvo dokumenta ni vsebina, temveč tehnika sodelovanja, je že ob predstavitvi poudarjal SDS-ov sekretar Vinko Gorenak: "Če bo prišlo do nesodelovanja, bom jaz razumel, da svojega znanja ne da ne želijo dati nam, ampak da ne želijo dati na razpolago državljanom."

V Svobodi opozarjajo, da je koalicija svoje namere o sodelovanju jasno pokazala že ob sprejemanju interventnega zakona. "Na eni strani pozivi k sodelovanju, na drugi strani sprejemanje zakonov kot z bagrom čez vse ustaljene postopke in procedure," meni Boštjančič.

Pri Socialnih demokratih glede vabila SDS v partnerstvo menijo, da soglasja o vseh vprašanjih ni mogoče doseči in je bolj realno sodelovanje pri posamičnih projektih. Ti so sicer z Janšo v okviru podobnega sporazuma sodelovali že med letoma 2004 in 2008.

Edina neznanka ostaja stranka Resnica, kjer so o partnerstvu danes razpravljali na poslanski skupini. Se bodo pa o tem pogovorili še na ostalih organih stranke in odločitev sprejeli še v tem tednu. SDS je od strank zahteval, naj se glede sodelovanja zjasnijo do 26. junija. Takrat bodo tudi komentirali izplen vabila k sodelovanju.

vlada opozicija partnerstvo

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KOMENTARJI20

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ImamLastnoMnenje
16. 06. 2026 20.34
Nihče iz opozicije ne sme sodelovati s hudičem! Njihova edina naloga mora biti čimprej zrušiti to za demokracijo in socialno državo škodljivo desnuharsko vlado. Zaradi desnuharske vlade morajo inštitucije zmanjševati napovedi gospodarske rasti in povečati pričakovano stopnjo inflacije. Zmanjševanje davkov kapitalistom in menedžerjem ni spodbujanje gospodarstva, temveč obremenjevanje velike večine ostalih, ki bomo morali ta zmanjševanja pokriti z višjimi cenami goriv, kmalu višjim DDV, zmanjševanjem zdravstvenih pravic....OECD je spet povedal, da je potrebno zmanjšati obremenitve vseh plač in povečati davčne obremenitve nepremičnin, česar desnuharji zagotovo ne bodo storili. In izboljšanje pogojev gospodarstva ni v večanju menedžerskih plač, pač pa v manjšanju birokracije, hitrih izdajah raznih dovoljenj, pripravi zemljišč za naložbe po nizkih cenah (stroški se bodo vrnili, ko bodo te naložbe delovale in naslova raznih dajatev), dobri logistiki, olajšavah za naložbe, razbremenitvi vseh plač, oprostitvi plačila kapitalskih dobičkov po 2-3 letih,....pa tudi v absolutnem preprečevanju izplačil plač na roko, ki predstavlja nelojalno konkurenco in siromaši delavce in državo, s takšnimi kaznimi, ki bi vsakemu kapitalistu preprečevale, da bi sploh pomislil na kaj takega, ne pa da na ta način izpačuje plače večino storitvenih podjetij in s.p.-jev....
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+1
1 0
Kostorog
16. 06. 2026 20.27
Sodelovanje z sdss je kot bi sam sebi obesil zanko okoli vratu, za njimi ostaja pogorišče. lažni. ca in kvazi demokrati tega še niso dojeli.
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+5
6 1
Mens sana
16. 06. 2026 20.23
.............jaga tovariša Janeza ni bila uspešna, v vabo se ni nič ujelo, ustavne večine ne bo imel, sledi plan B...........
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+3
3 0
natas999
16. 06. 2026 20.17
a se biciklisti spet vžigate???
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-4
0 4
Albert Konečnik
16. 06. 2026 20.14
Resni.ca (oz. Lažni.ca) se zopet nekaj spreneveda, čeprav že od vsega začetka paktira z JJ in bo tudi v prihodnje. Stranko smo spregledali v prvih minutah novega parlamenta, tako da ne vem, kaj sedaj še sploh mutijo, ko vsi vemo, da so čisti SDS-ov privesek (kot Demokrati, za te smo pa tako ali tako že pred volitvami vedeli kako in kaj).
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+1
4 3
Puško v koruzo
16. 06. 2026 20.10
😂
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+1
2 1
Polona.
16. 06. 2026 20.04
Sama si želim .da Alenka pove kako naprej.
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-1
2 3
enapi
16. 06. 2026 20.11
Bi vzela mahnića, a je moj že preveč možat.
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+0
1 1
Endless
16. 06. 2026 20.03
Še ne dolgo nazaj, pred volitvami je bivši v vsakem videu ponavljal o povezovanju .. ampak očitno spet ni mislil o takšnem .. verjetno je imel v mislih tistega špagetarskega
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-2
2 4
St. Gallen
16. 06. 2026 19.54
Ponujene roke se ne zavraca
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-6
4 10
Vinotoč 144
16. 06. 2026 20.01
Res je.
Odgovori
-3
2 5
enapi
16. 06. 2026 19.43
ODSTOP!
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-2
4 6
simc167
16. 06. 2026 19.42
partnerji v kriminalu so se že izbrali, tako, da ne vem komu še kaj ponuja? lopovi, kriminalci, prevaranti, pravnomočno obsojeni, notarsko overjeni lažnivci so že v vladi. Le kdo si želi sodelovati z takšno kliko?
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+2
10 8
heroj2000
16. 06. 2026 19.41
Z hudičem se ne družiš.
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+2
11 9
PridiNaVIDMAX
16. 06. 2026 19.43
Zakaj ga maš potem na profilki? Levosučni pacient.
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-1
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