Partnerstvo z Janšo: kdo ponudbo zavrača in kaj ji očitajo?

Banka Slovenije je znižala napoved gospodarske rasti z 2,2 na 1,9 odstotka, za prihodnje leto pa znižala gospodarsko rast za 0,2 odstotne točke, medtem ko bo inflacija 3,6-odstotna. Sveži podatki kličejo po odgovornem vodenju države. Tega se, kot kaže, zavedata oba politična pola, a očitno ostajata varno vsak na svojem bregu. Po Levici so sodelovanje v Janševem Partnerstvu za uspešno Slovenijo nedvoumno zavrnili še v Gibanju Svoboda. "Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument," je dodal podpredsednik stranke Klemen Boštjančič.

V povolilni vročici so se v Gibanju Svoboda odločili, da ne bodo sodelovali na rumenem soncu partnerskega sodelovanja, ampak stopili v prijetno hladno senco in ustanovili vlado v senci. "To se bo zgodilo v prvi polovici julija, na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na formalne stvari kot na vsebino," pojasnjuje Boštjančič.

V Svobodi SDS-ovemu predlogu očitajo prav pomanjkanje vsebine. A da bistvo dokumenta ni vsebina, temveč tehnika sodelovanja, je že ob predstavitvi poudarjal SDS-ov sekretar Vinko Gorenak: "Če bo prišlo do nesodelovanja, bom jaz razumel, da svojega znanja ne da ne želijo dati nam, ampak da ne želijo dati na razpolago državljanom."

V Svobodi opozarjajo, da je koalicija svoje namere o sodelovanju jasno pokazala že ob sprejemanju interventnega zakona. "Na eni strani pozivi k sodelovanju, na drugi strani sprejemanje zakonov kot z bagrom čez vse ustaljene postopke in procedure," meni Boštjančič.

Pri Socialnih demokratih glede vabila SDS v partnerstvo menijo, da soglasja o vseh vprašanjih ni mogoče doseči in je bolj realno sodelovanje pri posamičnih projektih. Ti so sicer z Janšo v okviru podobnega sporazuma sodelovali že med letoma 2004 in 2008.

Edina neznanka ostaja stranka Resnica, kjer so o partnerstvu danes razpravljali na poslanski skupini. Se bodo pa o tem pogovorili še na ostalih organih stranke in odločitev sprejeli še v tem tednu. SDS je od strank zahteval, naj se glede sodelovanja zjasnijo do 26. junija. Takrat bodo tudi komentirali izplen vabila k sodelovanju.