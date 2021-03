Janši poslanska vprašanja o cepivih, tožilcih, dolgotrajni oskrbi in prihodnjem delu vlade

Vodjo poslancev DeSUS Franca Juršo zanima, ali in kdaj v tem letu lahko upokojenci pričakujejo uskladitev pokojnin glede na zaostanek v izplačilu iz naslova neusklajevanj v gospodarski krizi. Sprašuje tudi po časovnici sprejemanja zakona o dolgotrajni oskrbi in morebitnih spremembah v konceptu zadnjega besedila.

Predsednik SNS Zmago Jelinčič na predsednika vlade Janeza Janšo naslavlja vprašanje, ali potekajo pogajanja za uporabo ruskega cepiva Sputnik in ali vlada pripravlja kakšno pobudo, da bi slovenska farmacevtska industrija začela izdelovati cepivo. V zvezi s strategijo in organizacijo cepljenja proti covidu-19 bo odgovarjal tudi minister za zdravje Janez Poklukar.

Poslanko LMŠTino Heferlezanima potek imenovanja tožilcev. V poslanskem vprašanju je spomnila, da Slovenija z imenovanjem dveh evropskih delegiranih tožilcev zamuja že skoraj mesec dni. Janša je pred dobrim tednom ocenil, da je del zapletov pri kandidatih za evropske tožilce nastal zaradi slabega vodenja resorja.

Glede prihodnjega dela vlade pa bo Janša odgovarjal na vprašanje poslanke iz vrst koalicijske SMCJanje Sluga. Sprašuje ga, kako ocenjuje bilanco dela vlade v preteklem letu in kateri so ključni projekti vlade, ki jim bo ta namenjala pozornost v prihodnje, da bo izhod iz te krize čim hitrejši, hkrati pa zanesljiv in učinkovit.

SAB na v. d. generalnega sekretarja vlade Janjo Garvas Hočevar naslavlja vprašanje o financiranju Slovenske tiskovne agencije.