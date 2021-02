'Janši so stvari ušle iz rok, zdaj pa bi podpisoval sporazum o sodelovanju'

"Danes to zveni precej bizarno, saj imamo vsak dan toliko mrtvih, kot je bilo takrat okuženih. Spomnimo se samo famoznega vladnega poročila, ki ga je sprejela vlada in potrdila vladna koalicija državnega zbora, kjer sem bil osebno obtožen za slabo upravljanje epidemije," je zapisal prvak stranke Marjan Šarec .

Na dogajanje na popoldanski novinarski konferenci, kjer premier Janez Janša ter Zdravko Počivalšek in Matej Tonin niso skoparili z očitki na račun opozicije, so se že odzvali v stranki LMŠ, kjer so spomnili, da je aktualna vlada spomladi za stanje v državi krivila njih.

"Po vsem tem, ko so Janši stvari povsem ušle iz rok, čeprav je še marca 2020 vse vedel, bi zdaj, tudi s pomočjo predsednika republike in 'kvazi' uglednih strokovnjakov (...) podpisoval sporazum o sodelovanju," je ugotavljal.

Podpredsednik SD Matjaž Nemec pa je v odzivu zaSTA ugotavljal, da je sodelovanje političnih strank za dobrobit Slovenije potrebno. A dokler "bo SDS preko svojih medijev širila lažne novice, ignorirala predloge opozicije, diskreditirala drugače misleče, si podrejala institucije in medije, možnosti za sodelovanje ni".

"Zaradi njihovega delovanja smo prvi po številu smrti, grozijo nam propadi podjetij, visoka brezposelnost in zadolženost države. Klic na pomoč opoziciji prihaja v času, ko je SDS dojela, da ima manjšinsko vlado in da ne zmore imenovati niti ministrov. Zato je tako povabilo žal le pesek v oči," je ocenil Nemec.

"Deset mesecev sejejo razdor, nato pa tik pred nezaupnico v enem tednu dobimo dve vabili k 'pogovoru'. Ne pustite se preslepiti, ta vabila prihajajo samo zato, ker vedo, da jih bomo zavrnili, in da bodo lahko rekli: poglejte, opozicija je tista, ki razdvaja in polarizira," je na Twitterju ugotavljal tudi koordinator Levice Luka Mesec.

Predsednica SAB Alenka Bratušek pa je v pisnem sporočilu ocenila, da je vlada v zadnjem letu za državo naredila nepopravljivo škodo, saj je bitko s covidom-19 popolnoma zavozila.

"Največje žrtve njihovih napak so upokojenci, otroci in mladi. Poleg najvišjega števila umrlih, še posebej v domovih za starejše, smo država, ki ima v Evropi najdlje zaprte šole. To bo za otroke in mladostnike imelo dolgoročne posledice," je navedla. Če vlada naši državi in ljudem želi dobro, je po njenem mnenju najbolje, da se poslovi. "Čas bi že bil, da to ugotovi," je dodala.