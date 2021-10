'Janševa izjava je nedopustno omalovažujoča do sodnikov velenjskega sodišča'

Prvostopenjsko sodišče je namreč razsodilo, da mora predsednik vlade Janez Janša Socialnim demokratom (SD) plačati 10.000 evrov odškodnine, se javno opravičiti na Twitterju in pokriti sodne stroške. Razsodbe pa premier ni bil najbolj vesel, saj se je nanjo odzval z besedami, da "gre za prakso sodišča v Velenju, ki je napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev Socialnih demokratov in ki izreka sodbe brez obravnav in brez možnosti obrambe". "Da bi bila farsa popolna, je v tem konkretnem primeru to sodišče odločalo o tožbi Socialnih demokratov. Česa podobnega niso počela niti vojaška sodišča v bivši SFRJ," je še dodal ob tem.

Na njegove besede se je zdaj odzvalo Slovensko sodniško društvo (SSD), ki protestira proti izjavi predsednika vlade o nepravnomočni zamudni sodbi Okrajnega sodišča v Velenju. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je navedena izjava nedopustno omalovažujoča do sodnikov omenjenega sodišča in tudi do sodišča kot temeljne institucije pravne države. Ob tem so poudarili, da ustava republike in zakoni vsaki stranki postopka zagotavljajo enako varstvo pravic. "Med temi so tudi pravna sredstva in postopki," pravijo.

"Pravna država mora temeljiti na medsebojnem sodelovanju, spoštovanju in zaupanju v institucije, najvišji predstavniki oblasti pa bi morali biti pri tem zgled in se vzdržati diskreditiranja sodišč, ki so nepogrešljiv gradnik pravne države," so še jasni v SSD.