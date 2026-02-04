Januar 2026 med deseterico najmanj osončenih v zadnjih 65 letih

V večini države je bil januar normalno topel, na skrajnem severovzhodu pa hladen. Odklon temperature zraka od povprečja je na državni ravni znašal –0,4 stopinje Celzija, kar umešča letošnji januar v temperaturno sredino vseh januarjev od leta 1950. Najtoplejša sta bila januarja v letih 2007 in 2014, najhladnejši pa januar 1963, ki mu sledijo januarji v letih 1985, 1954 in 1964. Po letu 2000 je bil daleč najhladnejši januar 2017.

Sivine v januarju 2026 ni manjkalo FOTO: Bobo

Januarska povprečna temperatura se od 60. let prejšnjega stoletja dviga in je v zadnjih letih za približno tri stopinje višja kot v začetnem obdobju, pojasnjujejo pri Arsu. "Po letu 2010 je bil letošnji januar šele tretji hladnejši od povprečja, kar 13 jih je bilo nadpovprečno toplih. Tri najtoplejše januarje smo zabeležili po letu 2000," opisujejo primerjalno obdobje med letoma 1991 in 2020.

Četrti namočen zaporedoma

Januarska višina padavin je bila na ravni države nadpovprečna. Kazalnik višine padavin je znašal 127 odstotkov, kar uvršča letošnji januar približno v sredino januarskih vrednosti od leta 1950. Najbolj namočen v tem obdobju je bil januar 2023, s kazalnikom padavin 287 odstotkov, najmanj namočena pa sta bila na ravni države praktično popolnoma suha januarja 1964 in 1989 s kazalnikoma padavin le en oziroma dva odstotka.

Sredina januarja v Ljubljani FOTO: Bobo

Na jugozahodu in severovzhodu države moker, drugod pa normalno namočen. Največ padavin je padlo na jugozahodu in severovzhodu Slovenije, kjer je kazalnik znašal med 120 in 180 odstotki, ob severovzhodni meji s Hrvaško tudi več. Manj padavin od povprečja je bilo le na skrajnem severozahodu, kjer se je kazalnik spustil tudi pod 70 odstotkov. "Januarska višina padavin je na ravni države od leta 1950 do konca 20. stoletja počasi padala, nato se je trend obrnil. V zadnjih dvajsetih letih prevladujejo nadpovprečno namočeni januarji, letošnji je četrti zapored v tej kategoriji," dodaja Arso.

Presenetljivo malo snega tam, kjer so ga sicer vajeni

Temperaturnim in padavinskim razmeram so dobro odgovarjale tudi snežne razmere, pojasnjujejo na agenciji. Večina nižin in gričevij v notranjosti Slovenije je bila po sneženju 5. in 6. januarja deležna vsaj teden dni snežne odeje, medtem ko se je v večini severovzhodne Slovenije sneg obdržal skoraj do zadnjega dne v mesecu. "Sprva je bila snežna odeja debela večinoma med 15 in 30 cm, kar je za zadnja leta precej visoka vrednost. V Mariboru in Murski Soboti je bil s 30 oziroma 26 dnevi s snežno odejo to najbolj zasnežen januar v zadnjih 16 letih," naštevajo. Podobne snežne razmere so bile januarja nazadnje leta 2010, precej več snega pa je bilo leta 2006.

Letošnja zima Gorenjski ni prinesla debele snežne odeje FOTO: 24ur.com

Presenetljivo malo snega pa je bilo v nekaterih alpskih dolinah: v Bohinjski Češnjici niso namerili več kot 9 cm debele snežne odeje, v Ratečah največ 21 cm. Na teh območjih je bila snežna odeja po debelini skozi ves mesec pod dolgoletnim povprečjem. Tudi v sredogorju in visokogorju je bilo snega večinoma manj od dolgoletnega povprečja. Na merilnih postajah Vogel in Zelenica so sicer zadnje tri dni januarja izmerili dober meter debelo snežno odejo, kar je v območju normalnih vrednosti, a še vedno pod dolgoletnim povprečjem.

Tudi v visokogorju je bilo snega večinoma manj od povprečja FOTO: Bobo

Na Kredarici je bilo večji del meseca okoli meter snega, ob koncu meseca pa se je snežna odeja odebelila na 145 cm. Dolgoletno povprečje znaša na tem merilnem mestu od 170 cm na začetku do 200 cm ob koncu januarja, navaja Arso.

Grda sivina

Letošnji januar je bil na ravni Slovenije zelo slabo osončen, s kazalnikom na državni ravni 60 odstotkov, kar ga uvršča med deseterico najmanj osončenih od leta 1961. V tem obdobju je bil najbolj osončen januar 1981 s kazalnikom 177 odstotkov, najmanj pa januar 1972 s kazalnikom 30 odstotkov.

Januar je bil zelo slabo osončen FOTO: Bobo