Januar med najbolj sončnimi v zgodovini meritev, kaj pa nam prinaša februar?

Letošnji januar se bo z več kot sto urami sončnega obsevanja uvrstil med najbolj sončne januarje v zgodovini meritev in s tem prekosil celo marsikateri marec, čeprav so takrat dnevi že občutno daljši.

Zasluga za tak razvoj vremena gre anticiklonu, to je območju visokega zračnega tlaka, ki se v zadnjih tednih obnavlja nad zahodno Evropo in se od tu širi tudi nad naše kraje. Zaradi anticiklona se cikloni z izrazitejšimi frontami in padavinami usmerjajo na sever, vzhod in jug stare celine. Naše kraje prehajajo le višinske motnje, ki pozimi zaradi šibkega sonca nimajo večjega vpliva na vreme pri nas. Povsem drugače bi bilo poleti, ko bi se ob podobnih višinskih prodorih hladnega zraka pojavljale plohe in nevihte.

Daljša obdobja brez padavin v tem letnem času niso redkost. Najdaljša suha obdobja so v preteklosti trajala 50 dni. Zelo suha sta bila januarja leta 1964 in 1989, ko je bila količina padavin zanemarljivo majhna. Tudi letošnji januar se bo uvrstil med bolj suhe v zgodovini meritev. Še posebej velik primanjkljaj v zadnjih tednih beležijo na Primorskem. Na Letališču Portorož so v tem mesecu izmerili le 15 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja komaj četrtino dolgoletnega povprečja.