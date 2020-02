Januarja več registriranih brezposelnih

Januarja se je na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) na novo prijavilo 11.288 brezposelnih oseb, kar je 41,9 odstotka več kot decembra in 0,6 odstotka manj kot januarja lani. Zaposlilo se je 4.700 brezposelnih, kar je 46,4 odstotka več kot decembra in 11,7 odstotka manj kot pred letom, so sporočili z ZRSZ.

Nadpovprečno glede na raven države je brezposelnost porasla v velenjski, murskosoboški, mariborski in trboveljski območni službi. Najmanj se je registrirana brezposelnost povečala v ljubljanski območni službi.

Območna služba zavoda Velenje je januarja porast beležila tudi medletno, brezposelnost je bila glede na lanski januar tam višja za 3,2 odstotka. V ostalih območnih službah brezposelnost še vedno ostaja nižja kot pred letom. Največji medletni upad so imele ljubljanska (7,1 odstotka), novogoriška (6,9 odstotka), mariborska (4,5 odstotka) in koprska (3,8 odstotka) območna služba.

Nadpovprečno glede na raven države je brezposelnost porasla še v murskosoboški (8,5 odstotka), mariborski (7,5 odstotka) in trboveljski (7 odstotkov) območni službi. Najmanj, za tri odstotke, se je registrirana brezposelnost povečala v ljubljanski območni službi.

Na mesečni ravni je brezposelnost narasla v vseh območnih službah, najbolj pa v velenjski, kjer je bila višja za 9,9 odstotka. V primerjavi z decembrom so po rasti sledile koprska (9,8 odstotka) in ptujska območna služba (9,6 odstotka).

Med novo prijavljenimi je bilo 7.159 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 695 iskalcev prve zaposlitve ter 1.948 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. Od 6.739 brezposelnih oseb, ki jih je januarja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.700 oseb, kar je 46,4 odstotka več kot decembra in 11,7 odstotka manj kot januarja lani.

Januarja letos so delodajalci ponujali 12.401 delovno mesto.

Delodajalci so januarja ZRZS sporočili, da imajo na voljo 12.401 prosto delovno mesto, kar je 39,5 odstotka več kot decembra in 13,4 odstotka manj kot januarja lani. Največ prostih delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (513) in delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (499).

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za lanski november, je bilo v državi 901.728 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 443 oseb več kot oktobra in 1,6 odstotka več kot novembra 2018. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila novembra pri 7,4 odstotka, kar je enako kot oktobra, in za 0,5 odstotne točke nižja kot novembra 2018.