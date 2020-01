Januarske položnice višje v 47 domovih za starejše

Od skupno 51 predlogov za uskladitev oskrbnin v domovih za starejše, ki jih je prejelo ministrstvo za delo, je 47 predlogov pripravljenih skladno z navodili in so predlagane cene zato veljavne, so poudarili na ministrstvu. Pri štirih izvajalcih pa še čakajo na ustrezne popravke oz. dopolnitve vloge, ki so jih zahtevali.

Če prejeta dokumentacija ne bo ustrezna, bodo izdali negativno soglasje, so dodali. Do 25 centov na dan več Pri tistih, ki so se odločili za izredno uskladitev od 1. januarja, se dvig cene za osnovno oskrbo po navajanju ministrstva giblje od 0,5 do 1,6 odstotka, v povprečju pa znaša 0,9 odstotka. Povprečna cena za osnovno oskrbo se je tako povišala v razponu od 15 do 25 centov dnevno. Povprečna cena za osnovno oskrbo se je tako povišala v razponu od 15 do 25 centov dnevno. FOTO: Thinkstock Spomnili so na pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev institucionalnega varstva starejših, ki določa, da se cene usklajujejo enkrat letno 1. marca glede na letne rasti elementov cen, denimo plač, ki jih najkasneje do 15. februarja v letu objavi minister, pristojen za socialno varstvo. Izvajalec pa lahko cene uskladi tudi, če se stroški dela spremenijo za več kot 1,5 odstotka po zadnji uskladitvi. Na tej podlagi so imeli domovi 1. januarja možnost za dodatno uskladitev. Ministrstvo jim je priporočilo, da naj se cene s 1. januarjem povišajo le, če prihodki storitev institucionalnega varstva zaradi dviga stroškov dela ne omogočajo pokritja odhodkov. Dvig cen zaradi višje minimalne plače naj ne preseže 1,5 odstotka, so priporočili. Ob redni letni uskladitvi 1. marca se bodo na podlagi ocene ministrstva cene institucionalnega varstva starejših povečale v povprečju za dva odstotka glede na cene v letu 2019. Tisti, ki so ceno usklajevali že januarja, jo bodo marca lahko povečali za približno odstotek, ostali pa za dva odstotka, so zapisali.