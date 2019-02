Januarske subvencionirane enotne vozovnice bodo veljavne do ponedeljka

Zaradi tehničnih težav danes ni mogoča prodaja subvencioniranih enotnih vozovnic dijakov in študentov, zato so veljavnost januarskih vozovnic podaljšali do ponedeljka, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Pri tem obljubljajo, da bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času.

Država je subvencionirane vozovnice uvedla v šolskem letu 2012/2013, z njimi pa imajo dijaki in študentje subvencioniran javni prevoz. Razliko med vrednostjo, ki jo plačajo, in ceno, ki jo dobijo plačano prevozniki, namreč pokrije država.