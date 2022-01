Januarski Addiko Rdeči teden vsem novim strankam povrne prvi obrok kredita

Za dobrodošlico novim in svežim začetkom so v Addiko banki sklenili v sklopu akcije Addiko Rdeči teden vsem novim strankam povrniti prvi obrok kredita. Akcija Addiko Rdeči teden bo trajala samo od srede, 26. januarja, do srede, 2. februarja, ter velja za gotovinske kredite sklenjene tako v poslovalnicah Addiko banke kot tudi na spletni povezavi hipkredit.addiko.si.