Japonski kolesar se je znašel na gorenjski avtocesti

Voznik je včeraj dvajset minut pred deveto uro zvečer na priključku Brnik opazil kolesarja, ki je bil namenjen proti avtocesti. Dogodek je prijavil, policisti pa so japonskega kolesarja uspeli izslediti in ga odstraniti iz avtoceste. Avtocesto naj bi uporabil, ker ni poznal cest in ni vedel, kako drugače priti do Ljubljane.

Bojan Kos s PU Kranj pravi, da so tovrstni dogodki na srečo redki, a pomenijo veliko tveganje za vse udeležence, tako za voznike kot tudi za kolesarje v prekršku.

Spomnimo, da so vozniki tudi na odstavnem pasu že kdaj spregledali ustavljena vozila in vanje silovito trčili. Posledice tovrstnih trčenj so seveda hude. Enako nevarnost kot kolesarji na avtocesti predstavljajo tudi pešci, ki za hojo – k sreči so tudi to redki primeri – običajno uporabljajo odstavni pas. Oboji so slabo vidni in opaženi v zadnjem trenutku. Eden od razlogov za to je zagotovo, da jih na avtocesti nihče ne pričakuje. Prav tako je jasno, da so na avtocesti hitrosti velike, večja kot pa je hitrost, manjši je zaznavni kot.