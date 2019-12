Jarc, ki bi gradil ob Soči, gradil že na Bledu, 'varovana' stanovanja pa oddaja turistom

To je čista zloraba pravijo na Bledu, kjer so Jarca na torkovi občinski seji tudi soočili s svojimi očitki. "Dejstvo je, da so ta stanovanja namenjena neki starejši populaciji, ta stanovanja niso bila namenjena za neke kratkotrajne najeme, v smislu izvajanja turistične dejavnosti, kar počnete vi," je dejala svetnica Erika Krupič . "Nikomur ni prišlo niti na misel, da bodo ta stanovanja lahko namenjena oddajanju za turizem, kar pa vi počnete, saj plačujete turistično takso,"je dodala svetnica Jana Špec .

Med lokalnimi politiki je to povzročilo veliko hude krvi. Žejne nas je peljal čez vodo, bili smo zavedeni in ogoljufani, so se pritoževali na seji občinskega sveta. "Šli smo v projekt, ker smo rekli – glej, nimamo doma za starejše, nimamo nekih podobnih kapacitet, zato bo to dobra rešitev," zeleno luč Jarcu razlaga blejski svetnik, prej pa tudi podžupan, Toni Mežan .

Jarc, ki danes na naša vprašanja ni želel odgovarjati, se je na očitke svetnikov odzval precej burno: "Danes se bom poslovil, tukaj sem zadnjič in na Bledu me ne zanima več nobena investicija."Pa čeprav je bil menda pripravljen"sofinancirati žičnico in še kaj". In še, da svetniki ne razumejo situacije in da se bo z Bookingom dogovoril, da lahko stanovanja najamejo starejši od 65 let. Čeprav je tudi sam priznal, da tega nadzirati ne more nihče.

Dejstvo pa je, da Jarc na tem zemljišču sploh ne bi smel graditi turističnih sob ali naselja. "Če bi želeli imeti tukaj turistično naselje, potem bi v prostorskih aktih to določili in bi bil zaradi tega tudi občinski proračun bogatejši, saj vemo, da je faktor za komunalni prispevek za turizem precej višji. Žal pa na to razliko zdaj ne moremo občankam in občanom ponuditi ničesar," je jasen Mežan.

A Jarc stanovanj ne oddaja le na Bledu, ampak tudi v Ljubljani. V Murglah. Kjer so prav tako stanovanja za starejše občane. Točno taka, ki jih zdaj želi graditi tudi ob

rehabilitacijskem centru Soča.