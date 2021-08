Jaša Jenull Policiji prijavil tvit vodje rumenih jopičev Urbana Purgarja

Pozivajo, da se politiki in stranke, ki so "problematizirale komunikacijo s predstavniki ljudstva na povsem javnem prostoru, opredelijo glede primera, ko pred domačimi vrati povsem direktno grozi posamezniku in njegovi družini". Ob tem se tudi sprašujejo, ali so to tradicionalne vrednote, ki so v interesu javnosti, Simonitija in kulturnega ministrstva. Prav tako k odgovornosti in komentarju pozivajo "politike, ki so te ljudi oklicali za bisere, jih javno zagovarjali in jim dajali nasvete" ter ministrstvo, ki jim je zagotovilo možnost brezplačnega najema državnih prostorov in prejemanja deleža dohodnine. "Ali pa živimo v novi normalnosti, kjer tovrstne grožnje s strani uradnega zastopnika organizacije v javnem interesu niso niti vredne omembe?" se še sprašujejo v Protestni ljudski skupščini.