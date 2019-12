Po 'najbolj božičnih ulicah Vojnika': 'Tisoč rok' izdelalo 250 jaslic

In toliko, kot je razstavljenih jaslic, toliko je različnih interpretacij, upodobitev Kristusovega rojstva. Tako boste našli tudi jaslice, katerih "zgodba" je postavljena v Aljažev stolp ali pa veliko školjko. Ustvarjalci so domišljiji dali povsem prosto pot, kljub veliki količini pisanih izdelkov pa je med jaslicami dovolj razdalje, da vsake zasijejo v svoji veličini in ne vstopajo v zgodbo sosednjega izdelka.

Po "najbolj božičnih ulicah Vojnika" smo se sprehodili dan po odprtju razstave. V trdi temi, nekaj po 22. uri zvečer. Kontrast teme in svetlobe luči, ki osvetljujejo jaslice, poskrbi za resnično pravljično podobo in še poudari sporočilo posameznih izdelkov.

"Največja gneča je okoli božiča," pravi sogovornica - takrat se po ulicah gnete nepregledna množica, za katero so pripravili pestro "spremljevalno ponudbo". Na stojnicah se lahko okrepčate s hrano in pijačo, pestra je ponudba zabave za najmlajše. "Osrednji dogodek pa seveda ostaja razstava,"poudarja Kovačič Stožirjeva.

"Sprehod po razstavi je priložnost, da se umirimo, premaknemo v neko drugo dimenzijo, drugačno od tiste, ki jo skozi vse leto doživljamo, ko hitimo od ene obveznosti do druge," pravi sogovornica.

Za lokalno skupnost je projekt priložnost, da se povežejo. Med razstavljenimi jaslicami boste opazili dela otrok iz vrtca, šole, najrazličnejših društev, izjemno zanimiv izdelek so pripravili med delovno terapijo v psihiatrični bolnišnici Vojnik. "Tam vsako leto pripravijo nove jaslice, z njimi zelo dobro sodelujemo, prav tako kot z drugimi ustanovami, organizacijami, podjetji in društvi, ki delujejo pri nas. To je po svoje tudi možnost, da drug drugemu pokažemo, da so del naše skupnosti," pravi Kovačič Stožirjeva.

In kako prebivalci doživljajo dejstvo, da se njihove ulice za kratek čas vsako leto spremenijo v "božično vas"? "Sodelovanje je fenomenalno. Ljudje sodelujejo celo ne glede na svoja verska prepričanja. Do njih smo pristopili iskreno, razumejo, da ne gre za projekt, katerega cilj je zaslužek, ampak projekt amaterjev - prostovoljcev, ki nastaja iz zanosa. Včasih me vprašajo, koliko ljudi sodeluje. Pa pravzaprav ne vem. Rečem, da je to delo "tisoč rok","še pravi Kovačič Stožirjeva.

Večino dela torej opravijo prostovoljno, delno pri projektu sodeluje občina. Če jim uspe zbrati kakšen zaslužek, ga vložijo v nadaljevanje projekta. Kot pravi predsednica TD, se pogosto najde kdo, ki ima odlično idejo, nima pa sredstev za material. In sredstva jim omogočajo, da priskočijo na pomoč z nakupom materiala. Tako lahko vsakdo sodeluje pri širjenju prazničnega duha.