Jasna, a hladna jutra, konec tedna nad 20 stopinj

S severnimi vetrovi bo k nam dotekal dokaj hladen zrak, napovedujejo na Arsu. Danes bo nad nami še dokaj nestabilna zračna masa, zato bodo popoldne še nastajale krajevne plohe.
Najvišja dnevna temperatura bo od 13 do 16 stopinj, na Primorskem pa se bo ogrelo do 20.
Jutri bo zračna masa nad nami najhladnejša v tem tednu, ob jasnem jutru pa se bo temperatura spustila do okoli ničle. Popoldne bo več kopaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa bo nekoliko nižja kot današnja.
V četrtek in petek bo večinoma jasno, jutra bodo še hladna. Predvsem v mraziščih in zatišnih legah bi se lahko temperatura spustila tudi pod nič stopinj. Možna je tudi slana.
V petek se bo nato ponovno ogrelo nad 20 stopinj, tudi ob koncu tedna pa kaže na večinoma jasno in suho vreme s temperaturami nad 20 stopinj.
"V prihodnjih 10 dneh modelski izračuni za zdaj ne nakazujejo večje pošiljke padavin," še pravijo na Arsu.
