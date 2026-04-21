Slovenija

Jasna, a hladna jutra, konec tedna nad 20 stopinj

Ljubljana, 21. 04. 2026 12.28 pred 5 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Sončen dan

Hladna fronta, ki je v preteklih dneh krojila vreme pri nas, se je pomaknila proti jugovzhodni Evropi, k nam pa se zdaj postopno širi območje visokega zračnega tlaka. V prihodnjih dneh nas čakajo hladna jutra, konec tedna pa bo suh in sončen s temperaturami nad 20 stopinj.

S severnimi vetrovi bo k nam dotekal dokaj hladen zrak, napovedujejo na Arsu. Danes bo nad nami še dokaj nestabilna zračna masa, zato bodo popoldne še nastajale krajevne plohe.

Najvišja dnevna temperatura bo od 13 do 16 stopinj, na Primorskem pa se bo ogrelo do 20.

Jutri bo zračna masa nad nami najhladnejša v tem tednu, ob jasnem jutru pa se bo temperatura spustila do okoli ničle. Popoldne bo več kopaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa bo nekoliko nižja kot današnja.

Verjetnost padavin
FOTO: Arso

V četrtek in petek bo večinoma jasno, jutra bodo še hladna. Predvsem v mraziščih in zatišnih legah bi se lahko temperatura spustila tudi pod nič stopinj. Možna je tudi slana.

V petek se bo nato ponovno ogrelo nad 20 stopinj, tudi ob koncu tedna pa kaže na večinoma jasno in suho vreme s temperaturami nad 20 stopinj.

"V prihodnjih 10 dneh modelski izračuni za zdaj ne nakazujejo večje pošiljke padavin," še pravijo na Arsu.

Zagorelo v starejšem objektu, ena oseba poškodovana

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Podlesničar
21. 04. 2026 12.36
Hik... pol pa dresi ne štimajo...
bibaleze
Portal
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Zdravje razpada tam, kjer se zapre dostop
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
dominvrt
Portal
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Nevarna četrt
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
