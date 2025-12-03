Svetli način
Ministrstvo: Sankcij za kršitve bolniških ni. Fides: Zdravniki so preobremenjeni

Ljubljana, 03. 12. 2025 06.00

Laični nadzor nad zlorabami bolniških, omejevanje izhodov, potovanj med bolniškim staležem. Tudi to ureja vladni interventni zakon, ki posega v sedem zakonov, med drugim zdravnikom iz javne mreže na področju zobozdravstva znova dovoljuje delo pri zasebnikih za največ 12 mesecev. Fides je na nogah. Ostaja vlada res gluha za krizo v zdravstvu?

Nadomestilo za bolniško je velik izdatek blagajne ZZZS, izpostavlja Jasna Humar z ministrstva za zdravje. "Opažajo, da prihaja do zlorab in zavod izvaja nadzore, a ti niso prinašali nobenih sankcij. Zdaj sankcije zaostrujemo. Nadomestilo se lahko vzame za mesec dni in zdravnik ZZZS nato ponovno presodi, ali je bolniška za takega človeka še upravičena."

Česa torej med bolniškim dopustom delavec ne bo več smel početi?"Kaj lahko počne, odloča osebni zdravnik za 30 dni, kasneje imenovani zdravnik ZZZS. Nova je prepoved potovanja v tujino, dovoljena bo le v posebnih okoliščinah, a le s strani izbranega zdravnika ZZZS," novosti pojasnjuje Humarjeva.

Medtem ko predsednik Fidesa Damjan Polh ocenjuje, da gre pri interventnem zakonu za nezaupanje do družinskih zdravnikov, ki zdaj določajo bolniške. Po njegovem mnenju bodo družinski zdravniki dobili le še dodatno administrativno delo, čeprav že zdaj veliko delajo in so pod pritiskom. Pozornost bi morali posvetiti vzrokom, zaradi katerih so bolniki odsotni z dela, meni Polh.

Po mnenju Humarjeve so navodila, ki jih mora zdravnik dati pacientu ob bolniški odsotnosti, sestavni del poklica. "Sprememba bo le, da bo to napisano na obrazcu," pojasnjuje Humarjeva, ki napoveduje, da bodo uredili tudi tehnične in digitalne rešitve. "Novost je, da bodo podatki dostopni tudi ZZZS in delodajalcu. Nobene dodatne obremenitve, zdravnikom bomo delo olajšali."

"Bolje bi bilo, če bi se lotili novele zakona o zdravstveni dejavnosti, zakon je pod ustavno presojo. Ne vidim smisla krpanja slabega zakona z interventnim zakonom in mašiti luknje," še meni Polh, ki meni, da bi morali z zakonom naslavljati beg zdravnikov in medicinskih sester v zasebni sektor, dolge čakalne dobe in zapiranje nekaterih oddelkov.

