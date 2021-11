Jasnejša pravila za šolske sklade: pomoč ne bo več obdavčena

Številne slovenske šole in vrtci imajo namreč ustanovljene sklade, ki so v osnovi namenjeni zbiranju sredstev za nadstandardne dejavnosti v izobraževanju, se pa pogosto namenjajo za pomoč socialno šibkejšim otrokom in dijakom.

Odslej veljajo enotna pravila in pogoji za pridobitev takšne pomoči za vse šolske sklade. Pomoč bodo namenjali zgolj za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj premožnih družin pri dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega šolskega programa, če se tega ne financira v celoti iz javnih sredstev. Če bo upravičencev več, kot znaša obseg sredstev, pa je v noveli določeno, da se sredstva dodelijo vsem upravičencem v enakem deležu.