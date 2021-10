Jasnič napovedal morebitno sprejetje rigoroznih ukrepov zoper lastne poslance

"Poslanci so včeraj odločno glasovali za prav vse sklepe in predloge vlade, vključno z najbolj spornimi, med katerimi naj izpostavim samo novelo zakona o nalogah policije, ki Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podreja vodstvu Policije in s tem omogoča nadaljnjo instrumentalizacijo in politizacijo Policije," je sporočil v današnji izjavi za javnost Ljubo Jasnič . Pod vsako naslednjo akcijo Hojsovega ministrstva, ki bo razsuvala delovanje NPU, bo poslej stal tudi pečat stranke DeSUS, je opozoril in dodal, da je to v izrazitem nasprotju z interesi in vrednotami stranke DeSUS in predstavlja grobo kršitev sklepov najvišjega organa, Sveta stranke.

Takšno glasovanje poslancev je torej neposredna izdaja stranke DeSUS, zlasti njenih volivcev in podpornikov, in tudi – v to smo vsak dan bolj prepričani, saj se dokazi kar množijo – izdaja slovenskih državnih interesov, posebej v evropskih okvirih, meni. "Morda je takšno glasovanje poslancev v skladu z njihovimi osebnimi interesi, je pa v neposrednem nasprotju z interesi stranke DeSUS, ki naj bi jo zastopali."

Jasnič je zato pozval poslance stranke DeSUS, da s samovoljnim početjem nemudoma prenehajo, da spoštujejo sprejete sklepe in zaveze stranke DeSUS, sicer bomo proti njim prisiljeni sprejeti najbolj rigorozne ukrepe.

Na današnji novinarski konferenci se je namestnik vodje poslanske skupine DeSUS Ivan Hršak najprej dotaknil izjave Jasniča. Kot je povedal, poslanci te izjave niso prejeli, predsednik pot reševanja težav ubira preko medijev. Poslanska skupina ni želela zategovati odnosov, vendar to ni šlo in zdaj so priča hudega napada na poslance. "Naše vodststvo ne pozna parlamentarne demokracije, predstavljajo si, da nam bodo za vsak zakon poslali napotek, kako naj poslanci glasujemo v DZ, in smo ogorčeni, saj to ne gre," je povedal. Kaj takšnega v stranki nismo vajeni, to danes pa je kaplja čez rob, je bil jasen Hršak, ki je dodal, da lahko poslanci v DZ glasujejo po lastni vesti. Poslanci bodo prijavili pismo, v katerem je Jasnič poslancem naročil, kako naj glasujejo, protikorupcijski kmisiji, je povedal. Jasnič je največji avtokrat kar sem jih videl, mi bomo zdaj šli do konca, da to razrešimo, je še poudaril Hršak.