Jasnič: Svet DeSUS odrekel podporo vladi

Kot je med drugim sklenil svet stranke, DeSUS tako " ne bo več podpiral ne tekočih, kaj šele zakonskih ukrepov te vlade". Tako so vladi odrekli podporo pred bližajočem se glasovanju o državnih proračunih za leti 2022 in 2023.

"Morda je podpora vladi dobra za kakšnega posameznika v DeSUS, zagotovo pa ni dobra, ravno nasprotno, izjemno škodljiva je za stranko DeSUS," je prebrati v dokumentu, ki ga je pripravil Ljubo Jasnič , danes pa ga je obravnaval in potrdil svet stranke.

To sicer še ne pomeni, da bodo poslanci, ki so se že večkrat znašli v nesoglasju z vodstvom stranke, tako tudi glasovali. Na današnji seji sveta prisotna poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak dokumentu namreč nasprotujeta, Simonovič je tudi potrdil, da je glasoval proti.

Predsednik sveta Anton Urh je v izjavi za medije po koncu seje sicer ocenil, da je bila razprava konstruktivna. "Pomembno je, da sta se vodstvo in svet stranke poenotila in da gremo poenoteno med članstvo, ki pričakuje enotno vodstvo in da bomo naprej delali, kar stranka pričakuje," je dejal.

Sicer pa je svet Desusa danes potrdili sklepe izvršnega odbora, ki je predlagal, da ne podprejo nekaterih predlogov zakona, med drugim zakona o demografskem skladu.