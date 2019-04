V LMŠ in NSi naj bi se odzvali po zasedanju sredine seje komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki bo med drugim razpravljala tudi o prisluhih v arbitraži.

Tudi v največji opozicijski stranki SDS se še niso odzvali. Predsednik strankeJanez Janša naj bi prejel vabilo na popoldansko zasedanje sveta za nacionalno varnost, ki ga je sklical premier Marjan Šarec, a bo takrat na poti v tujino in se bo zasedanja udeležil nekdo drug.

Tako Šarec kot zunanji minister Miro Cerar sta vmešavanje tujih držav in pritiske na uredniško politiko že obsodila. Cerar dodaja, da tovrstne aktivnosti naše sosednje države zanj niso nič novega.

Iz vladnega kabineta pa so sporočili, da gre za resne navedbe, ki terjajo ustrezna pojasnila. Zato sta tako premier kot Ministrstvo za zunanje zadeve na pogovor poklicala hrvaškega veleposlanika v Ljubljani ter na posvet slovensko veleposlanico v Zagrebu.

Pritiski na medijsko hišo POP TV nedopustni

Vodja poslanske skupine LevicaMatej T. Vatovec je v današnji izjavi novinarjem v DZ glede prisluhov v arbitraži dejal, da je bilo to že jasno. "Jasno je, da obveščevalne službe prisluškujejo, problem pa je to, da sta slovenski arbiter in agentka komunicirala po nezavarovani liniji. Tu je treba iskati odgovornost, ne pa zganjati neko paniko, ker je tuja obveščevalna služba - verjamem, da ne edina - zbirala informacije na območju Slovenije," je ocenil Vatovec.

Za nedopustne pa je ocenil pritiske na medijsko hišo POP TV, naj zgodbe ne objavi, saj je namreč prav, da se stvari razkrijejo in se zgodbi pride do dna. Kot je dejal Vatovec, sicer nima informacij, kako delujejo naše obveščevalne službe in kako sledijo tem zadevam."A to je tudi osnovna dejavnost obveščevalnih služb, torej da v skladu z zakonodajo zbirajo podatke, ki so lahko relevantni," je dejal Vatovec in poudaril, da prevelike panike v tej zgodbi ne bi delal.