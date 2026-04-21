Slovenija

Jate vran v tednu dni uničile pridelek, škode za 50.000 evrov

Tržič, 21. 04. 2026 19.03 pred 50 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Vrane na polju

Na Kriškem polju pri Tržiču prizori, ki jih kmetje ne pomnijo. Ne toča, ne pozeba, pač pa jate vran so v tednu dni uničile pridelek enega od največjih pridelovalcev zelenjave pri nas. Škoda je ogromna, po ocenah lastnika okoli 50 tisoč evrov. Na kmetiji pravijo, da so ob takšnih napadih popolnoma nemočni. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer prižgalo zeleno luč za izredni odstrel, ni pa še jasno, kdaj se bo ta zares začel.

Peter Jarc s kmetije Pr' Markcu nam pokaže poškodovano zeljnato polje – le eno izmed mnogih na kar dveh uničenih hektarjih. "Krautman, ki bi za na trg bil zrel konec maja, začetek junija," pove.

A zelje lačnih ust ne bo dočakalo. Sadike so si zdaj prilastile vrane. "Takole delajo, po njivi zmečejo, potem se z ženo trudiva, prideš čez dve uri nazaj, pa je isto," je obupan kmet.

"Na tem robu lovnih površin je težko izvajati odvzem iz naravnega okolja. Tukaj se ptice dobro počutijo. Pridelava zelenjave je vedno na robu strnjenih naselij in velikokrat pride do tega konflikta med pticami in pridelovalci zelenjave," pojasni Robert Golc s Kmetijsko-gozdarske zbornice Kranj.

Pretreseni lastnik nam začne pripovedovati, kaj tolikšna izguba pomeni za njegovo družino, a ga kmalu ustavijo solze. "Naj tukaj stražim, začnem še spati na njivi ali kaj?"

Na poljih je škode za 50 tisoč evrov. Kakšna bi šele bila vsota, če bi sadike kupovali in ne sami pridelovali v takšnih rastlinjakih, si ne želi predstavljati.

"Mi moramo zagotoviti sobivanje tako prebivalcev kot kmetov in pridelovalcev zelenjave kot tudi do neke mere živalskih vrst, ki imajo svoj življenjski ciklus. Tisti, ki so za to pristojni, pa morajo številčnost posamezne vrste ustrezno uravnavati," razmišlja Golc.

Ministrstvo za kmetijstvo je odobrilo izredni odstrel, a brez določenega datuma. Kot še pove Jarc, pričakuje odškodnino, a ve, da ta ne bo dovolj velika. Pisno so nam na ministrstvu danes pojasnili tudi, da vzpostavljen sistem za povračilo škode razlikuje med škodo od divjadi na lovni površini, za katero je odškodninsko odgovorna tamkajšnja lovska družina, in škodo na nelovnih površinah, za katero je odškodninsko odgovorna država.

kmetijstvo Tržič vrane škoda Kriško polje

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
21. 04. 2026 20.41
vrane druzijo se rade :) puf
Odgovori
0 0
Dr.Rugelj
21. 04. 2026 20.40
In se potem pojavijo ti zaščitniki živali in potem jokcajo in vreščijo,...
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
21. 04. 2026 20.39
lol ni hujših vran kot smo jih imeli 4 leta v parlamentu.. v slovenistanu je samo še pogorišče, brkoti in bradonje pa se čudijo kako to ja je odhodkov več kot prihodkov lol
Odgovori
0 0
txoxnxy
21. 04. 2026 20.34
Škoda na tisoče vran je minimalna s škodo ki jo je povzročil samo en golob
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
21. 04. 2026 20.34
Za to so zračne puške. Brez orožnega lista jo lahko kupiš in braniš njivo pred vranami. Pa tudi proti dronom je učinkovita
Odgovori
0 0
bb5a
21. 04. 2026 20.34
Kokr tok dobra zračna puška je par sto €, metki pa tm pod 20€ za 500 komadov...
Odgovori
0 0
Smuuki
21. 04. 2026 20.01
Zdaj se bo pa dops ali kak drug nvo pritožil in preprečil odstrel. Nič parlamentirat samo akcija
Odgovori
+4
5 1
