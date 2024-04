Jauševec izstopil iz SD: 'Stranko so prevzeli primitivizem in nesposobnost'

Nekdanji glavni tajnik SD Uroš Jauševec, kot kaže, ni zadovoljen s kongresom stranke, na katerem je mandat na čelu SD prevzel gospodarski minister Matjaž Han. Jauševec pravi, da so stranko "dokončno prevzeli primitivizem, kšeftarstvo, popolna nesposobnost in nenačelnost", in dodaja, da si bo verjetno do konca življenja očital, da mu propada stranke ni uspelo preprečiti.

Uroš Jauševec, ki je bi glavni tajnik stranke med letoma 2005 in 2015, je bil do delovanja stranke že nekaj časa kritičen, zdaj pa mu je očitno prekipelo, saj se je odločil, da jo bo zapustil. "V predhodnico SD sem prišel leta 1990, ko so iz nje pobegnili skoraj vsi. Star sem bil 14 let. Danes 34 let kasneje odhajam, ker so jo dokončno prevzeli primitivizem, kšeftarstvo, popolna nesposobnost in nenačelnost," je zapisal na družbenem omrežju Facebook in dodal, da si bo verjetno do konca življenja očital, da mu propada stranke ni uspelo preprečiti. Zapisal je tudi, da so se po slišanem očitno tudi včeraj na kongresu dogajale nepravilnosti. "Prespana noč ni prinesla drugačne odločitve," je dodal.

Uroš Jauševec FOTO: Bobo icon-expand

Kot smo že poročali, je na včerajšnjem kongresu mandat na čelu SD-ja prevzel gospodarski minister Matjaž Han. V drugem krogu glasovanja premagal Milana Brgleza. Mandat za vodenje stranke so mu delegati podelili s 182 glasovi, medtem ko jih je Brglez prejel le 10 manj. Za vodenje stranke sta se sicer potegovala še Jani Prednik in Tadej Beočanin. Han je sicer v bitko za vodstvo vstopil le dan pred kongresom, kar so mu številni očitali, po drugi strani pa se je, kot pravi, za kandidaturo odločil prav zato, ker so ga k temu številni nagovarjali. Mnogi so ga namreč videli kot edinega naravnega naslednika Tanje Fajon. Tudi Fajonova je povedala, da so ga dolgo nagovarjali h kandidaturi in da razume tudi zadrego treh kandidatov, ki so v okviru kampanje že delali na terenu.

Pa vendar Jauševec ni edini, ki s tem izidom ni zadovoljen. Pravzaprav je v zadnjih dneh več članov stranke dejalo, da bodo v primeru, da zmaga Han, izstopili. Njihov glavni zadržek je bil strah, da bi Han stranko namesto k socialnodemokratskim koreninam usmeril k liberalni sredini. Han je v včerajšnjem nagovoru delegatom sicer dejal, da je v stranki potreben preporod. "Na nas je, da vzpostavimo novo kulturo političnega delovanja, da ostanemo to, kar smo vedno bili – varuhi demokracije, človekovih pravic in tudi poštenosti," je dejal. To jim lahko uspe, če ne bodo gojili zamer, je poudaril. Kot svojo prednost je izpostavil, da se zna pogovarjati z vsemi, SD pa da vidi v "absolutno levosredinskih vladah", le da je SD vodilna stranka.