Javna najemna služba: zanimanja je veliko, prvi razpis predvidoma konec januarja

Z novim letom smo tudi v Sloveniji dobili javno najemno službo, ki jo v tujini poznajo že desetletja. V času, ko stanovanj primanjkuje in se novih ne gradi dovolj hitro, najemniki pa so velikokrat prepuščeni na milost in nemilost trgu in kapricam najemodajalcev, je to več kot dobrodošla novost, a bo treba počakati še nekaj časa, da vidimo, kako bo zaživela.

Na Stanovanjskem skladu RS so za zdaj optimistični. Zanimanje je veliko, pravijo. "Dnevno prejemamo kar nekaj klicev in mailov z vprašanji po informacijah. Predvidevamo, da se bo po objavi razpisa in širšem seznanjanju javnosti o samem delovanju službe interes še povečal, saj tovrstni najem za vse lastnike predstavlja najvarnejšo obliko najema stanovanj," so pojasnili. Pričakujejo, da bodo do konca leta najeli in oddali v podnajem med sto in dvesto stanovanj, potem pa vsako leto več. Prvi razpis za lastnike, ki bi hiše ali stanovanja oddali v najem, naj bi objavili konec tega meseca, nato bodo začeli iskati podnajemnike. Če bo vse po sreči, se bodo prvi vselili že maja.

icon-expand Sklad bo na trgu najemal stanovanja, ki izpolnjujejo zakonsko tehnične zahteve, torej morajo imeti gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje (v kolikor zakon to predvideva) in energetsko izkaznico. Stanovanje je lahko opremljeno, ni pa to pogoj. FOTO: Shutterstock

Najemnina, ki jo sklad plačuje lastniku stanovanja, ne sme biti višja od 1,3-kratnika neprofitne najemnine za to stanovanje.

Lastnike, ki bodo morda resda zaslužili manj, kot bi na trgu, naj bi prepričala zagotovila, da bodo imeli redno poravnano najemnino vključno s stroški, pa tudi, da bodo stanovaje nazaj dobili v takšnem stanju, kot so ga oddali. Če ne bodo želeli stika s podnajemnikom, bo sklad njihov edini sogovornik. "Namen službe je aktivirati oddajo praznih po stanovanjski zakonodaji za oddajo primernih stanovanj v najem in/ali stanovanj, ki jih lastniki ne želijo oddati v najem zaradi slabih preteklih izkušenj z najemniki," ob tem dodajajo na Stanovanjskem skladu RS. Roko bodo ponudili tudi lastnikom, katerih stanovanja niso v najbolj optimalnem stanju. Ti bodo lahko zaprosili za pomoč pri manjših obnovah in vzdrževalnih delih, kar bodo, če se bodo tako odločili, plačali s pobotom pri najemnini. Sklad bo stanovanja najemal za najmanj tri leta.

Primerno stanovanje po Stanovanjskem zakonu je tisto stanovanje, ki je v takšni eno ali večstanovanjski stavbi, ki je zgrajena v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj in je zanjo v skladu s predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje oz. se skladno z vsakokratno zakonodajo o graditvi šteje, da je pridobljeno oziroma ga ni potrebno pridobiti. Stanovanje mora imeti ločen spalni in bivalni del (razen v primeru garsonjere) ter mora zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo z lastnikom oziroma najemnikom v skupnem gospodinjstvu, ter ustrezati površinskim normativom po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.